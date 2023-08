Ein Wochenende und vier Höhepunkte in der kleinsten Stadt

Vergangenes Wochenende standen gleich vier Höhepunkte in der Stadt Hardegg auf dem Programm: Bevor eine Bilderausstellung in der kleinsten Galerie „Kultur•Punkt Hardegg“ eröffnet wurde, wurde zu einer Stadtführung eingeladen. Heribert Donnerbauer, Nationalparkranger aus Leidenschaft und als ehemaliger Bürgermeister profunder Kenner der Stadt Hardegg, begeisterte mit seinen fachlichen Erklärungen die etwa 20 Gäste.

Wenn auch viele Sätze mit „Hardegg hatte dazumal“ anfingen, so ist heute die kleinste Stadt Österreichs durchwegs ein Juwel inmitten des Nationalparks. So manches G'schichterl entlockte den Wissbegierigen nicht nur ein Schmunzeln, sondern auch ein herzhaftes Lachen.

Brigitte Woletz und Margit Müllner bei der Fotoausstellung. Foto: Wolfgang Hanousek, Wolfgang Hanousek

Und weil in Hardegg alles klein ist, so kann die Stadt auch mit der kleinsten Galerie aufwarten. Aufgrund der Eröffnung der neuen Hängebrücke über die Thaya suchten die Verantwortlichen für eine gemeinsame Ausstellung Fotos von Brücken, die Barrieren überwinden und Verbindungen schaffen - in engerem oder weiteren Sinne.

Zur Vernissage wurden die Fotografen eingeladen, und somit dürfte sich die Anzahl der Personen in Hardegg beinahe verdoppelt haben. Die Begrüßung erfolgte durch Brigitte Woletz seitens der Galerie und Nationalparkdirektor Christian Übl sowie Claudia Waitzbauer vom Nationalpark. Die Eröffnung übernahm Bürgermeister Fritz Schechtner.

Ein Raum, etwa 30 Fotos, nett und stimmig, und mit der Möglichkeit mit den Fotografen direkt ins Gespräch zu kommen - das war die Vernissage. Außerdem gab's einen Bewerb: Der 1. Preis ging an Roland Berger mit dem Foto „Bienenbrücke", der 2. und 3. Platz an Hans Gumpinger und Michal Prodelal, welche sich jeweils über kleine Geldpreise freuen durften. Verwöhnt wurden die Gäste mit hervorragenden Weinen und Säften der Region, und süßen und sauren Spezialitäten.

Am Sonntag wurde zum Kirtagsfrühschoppen mit der Burgmusik Kaja nach Niederfladnitz geladen. Nach dem Gottesdienst im Schlosshof unterhielt die Kapelle mit Bürgermeister Schechtner als Kapellmeister und zugleich am Tenorhorn die zahlreichen Gäste. Bester Mittagstisch und flotte Musik sorgten für großartige Stimmung. Werke wie „Lottchen Polka“, „Schöne Serenade“ und „Fidel Polka“ wurden dabei aufgespielt. Die „Tausendsassa Polka“ aus der Feder von Hannes Pausackerl, extra für Fritz Schechtner als Geburtstagsgeschenk komponiert, durfte natürlich nicht fehlen.

Bei der Thayabrücke in Hardegg wurde zeitgleich zum „Permanent Breakfast“ eingeladen. Hier trafen viele Gäste aus Österreich und Tschechien zusammen, um gemeinsam zu frühstücken. Unkompliziert und ungezwungen, herzlich und völkerverbindend.

1996 begann eine österreichische Künstlergruppe um Friedemann Derschmidt öffentliche Plätze zu „befrühstücken", um damit den Gedankenaustausch unter den Tischnachbarn zu fördern. In diesem Sinn gelang es auch den Veranstaltern den Gedanken weiterzutragen und auszubauen. Unter den vielen Besuchern waren Nationalparkdirektor Christian Übl, Stadtsamtdirektorin Margit Müllner, Claudia Waitzbauer, Herbert und Karin Bednarik, Hannes Pausackerl, Richard Bauer, Günther Glück und Andreas Frank, die die Teilnehmer mit einem musikalischen Ständchen auf der Thayabrücke überraschten .