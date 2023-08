Frisch gepfählt: Anlegestelle wurde von FF-Kameraden erneuert

Der Zug 4/7 des Katastophenhilfsdienstes (KHD) hatte eine spezielle Auggabe zu meistern: Im Zuge einer Übung galt es, die Anlegestelle für den Wasserdienst in Hardegg zu sanieren. Dafür machten sich die Mitglieder von vier Feuerwehren aus dem Retzer Abschnitt mit schwerem Gerät an die Arbeit. Nicht nur die Deckschicht war zu tauschen, sondern auch die Pfähle, mit denen der Steg im Boden verankert ist, mussten mit weiteren vier verstärkt werden. Diese mussten händisch in den Boden gerammt werden.

Im Anschluss erneuerten und verschraubten die Feuerwehrmänner die Unterkonstruktion der Anlegestelle. Die Deckschicht anzubringen war im Vergleich zu den schweißtreibenden Vorarbeiten fast ein Kinderspiel.

Die Kameraden des KHD wünschen dem Wasserdienst mit der sanierten Anlegestelle in Hardegg viel Freude. Ihr Dank ging an die Firma Setzer, die das erforderliche Kranfahrzeug bereitgestellt hatte, an den Forstbetrieb Vargha aus Merkersdorf für die Spende der Holzpfähle und an die Kameraden der FF Kleinhöflein, die die Verpflegung der Gruppe übernommen hatte. Außerdem sagt das KHD-Zugskommando 4/7 zu allen Danke, die sich in der Urlaubszeit an der Übung beteiligt und das Projekt umgesetzt haben.