Hohen Besuch empfingen Bürgermeister Fritz Schechtner und Nationalpark-Thayatal-Direktor Christian Übl am Freitag in Österreichs kleinster Stadt. Der Anlass dafür war historischer Natur: Die Außenminister Alexander Schallenberg und Tomáš Petříček sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kreishauptmann Bohumil Šimek nahmen an der Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag der Beseitigung des Eisernen Vorhangs an der Grenze mit der damaligen Tschechoslowakei teil.

In der Mitte der Thayabrücke, die einst die beiden Staaten trennte, trafen Österreicher und Tschechen zusammen, ehe sich ein Konvoi nach Čížov in Bewegung setzte, ins Besucherzentrum des tschechischen Nationalparks Podyjí.

Franz Enzmann Die Delegationen beider Länder trafen einander zunächst in der Mitte der einst unüberwindbaren Thayabrücke Hardegg-Čížov: Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Außenminister Tomas Petricek.

Schallenberg sprach dort von einem „Wendepunkt in der europäischen Geschichte“ und einer „menschlichen Sternstunde“, als am 30. November 1989 die tschechoslowakische Regierung den „unverzüglichen“ Abbau des Eisernen Vorhangs ankündigte. Es sei eine Grenze des Schmerzes und der menschlichen Tragödien gewesen. 129 Menschen verloren in der Todeszone ihr Leben, drei im Nationalparkgebiet. „Die Dunkelziffer liegt vermutlich um vieles höher“, so Österreichs Außenminister.

Für die Jugend sei es heute unvorstellbar, was sich hier, in der Mitte von Europa, noch vor erst 30 Jahren („In der Geschichte ist das nichts!“) zugetragen hat. „Es ist ein Prozess entstanden, der weder selbstverständlich noch unumkehrbar ist“, mahnte Schallenberg. Die damaligen Führer in Europa hätten eine Chance erkannt und seien bereit gewesen, diese am Schopf zu packen. „Diesen Mut und diese Weitsicht brauchen wir auch heute in Europa.“

Es sei ein Tag der Freude, aber auch des Respekts und der Ehrfurcht, unterstrich Johanna Mikl-Leitner. Er habe es möglich gemacht, dass Niederösterreich von einer benachteiligten zu einer Wachstumsregion wurde. „Ich bin ein Kind der Grenzregion und eine Frau der mittleren Generation“, sagte die gebürtige Hollabrunnerin aus Großharras (Bezirk Mistelbach), „und ich möchte nie wieder zurück in die alte Zeit!“

Nicht zuletzt gehe es an einem solchen Tag auch darum, die Bilder für die junge Generation hinauszutragen; denn nur, wenn diese verstehe, was damals passiert ist, könne sie heute die richtigen Entscheidungen treffen und auf dem Gelernten aufbauen.

Schließlich wurde in Čížov noch jenes berühmte Bild vom 17.12. 1989 nachgestellt, das die damaligen Außenminister Alois Mock und Jiri Dienstbier dabei zeigt, wie sie mit einer Zange den Stacheldraht beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf-Hatě durchschneiden. Es ging als Sinnbild für das Ende des Kalten Krieges um die Welt.