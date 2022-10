Neues Portal für die Wildnis im Nationalpark Thayatal

Am 26. Oktober findet im Nationalpark Thayatal der traditionelle Nationalparkwandertag statt. Die Tour führt vom Nationalparkhaus durch den farbenprächtigen Herbstwald hinunter nach Hardegg und anschließend hinauf auf das Max-Plateau mit einer wunderschönen Aussicht auf Burg und Stadt Hardegg. Am Beginn der Tour werden beim Nationalparkhaus ein „LANDeplatzl“ und ein neues Wildnisportal eröffnet.

Der Nationalfeiertag wird gerne für Wanderungen durch herbstliche Landschaften genutzt. Darum haben die österreichischen Nationalparks diesen Tag zum Nationalparkwandertag auserkoren. Im Nationalpark Thayatal wird heuer das von den Bäuerinnen aus dem Gebiet Retz initiierte und von der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn umgesetzte „LANDeplatzl“ beim Nationalparkhaus vorgestellt, das im Rahmen des Projektes „Für a guats Miteinander bei uns am Land“ Wanderer für ein rücksichtsvolles Verhalten und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur motivieren soll. So wird auch der neue Bewegungstrend „Plogging“ vorgestellt, bei dem während des Spazierens, Wanderns oder Laufens gleichzeitig Müll eingesammelt und umweltgerecht entsorgt wird.

Bogenkonstruktion mit vielen Totholzästen

Landtagsabgeordneter Richard Hogl wird außerdem das neue „Wildnisportal“ in den Nationalpark Thayatal eröffnen. Dieses befindet sich gegenüber dem Nationalparkhaus und besteht aus einer rund vier Meter hohen Bogenkonstruktion aus vielen Totholzästen. Es soll eine bewusste Eingangssituation in den Nationalparkwald schaffen und zum Ausdruck bringen, dass die Besucher eine Welt mit eigenen Regeln betreten. Hier kann sich die Natur frei entwickeln, der Mensch nimmt sich zurück und genießt dabei die Schönheit der Natur.

Die Wanderung führt diesmal vom Nationalparkhaus auf zwei Wegen, darunter der neue Kohlriedelweg, hinunter nach Hardegg, in die kleinste Stadt Österreichs. Ranger erklären die wilde Natur des Thayatals, die Entstehung der imposanten Landschaft und die regionale Kulturgeschichte. Anschließend geht’s hinauf auf das Max-Plateau. Auch dort wird für das leibliche Wohl gesorgt. Kooperationspartner Swarovski-Optik präsentiert seine optischen Geräte vom Fernglas bis zum Spektiv, die ausprobiert werden können.

Gleichzeitig führen die Gemeindebäuerinnen an diesem Tag eine Bewusstseinsbildung im Rahmen des Aktivtags „Niederösterreichs Land- und Forstwirtschaft – vielseitig, nachhaltig, unverzichtbar“ durch. Die Gäste werden mit regionalen Schmankerln verwöhnt. Die Waldviertler Grenzlandkapelle sorgt für die Umrahmung und überrascht am Ziel der Wanderung, am Max-Plateau, mit Darbietungen.

