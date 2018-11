Hardegg verzeichnet seit 1971 einen Bevölkerungsrückgang von minus 38,7 Prozent und ist damit niederösterreichweit auf Platz sieben. Das zeigte die Recherche-Plattform „Addendum“, die unter anderem mit den NÖN kooperierte, erst auf. Bürgermeister Heribert Donnerbauer und sein Vize Fritz Schechtner verlieren dennoch nicht ihren Optimismus.

„Man darf nicht zu schnell resignieren“, findet Donnerbauer. Viele Junge seien zwar zwischen 1950 und 1980 gegangen. „Da fehlt der Nachwuchs, aber die Überalterung kannst du nicht in fünf Jahren umdrehen.“ Die Region habe aber eine Zukunft: „Ich bin überzeugt, dass es in den letzten 20 Jahren in die Gegenrichtung geht“, sagt er. „In zehn Jahren sind wir vielleicht der Speckgürtel bei Retz.“

"Voller Kindergarten lässt hoffen"

Häuser würden in wenigen Monaten neue Besitzer finden. Wohnungen und Reihenhäuser wurden gebaut. „Es gibt Vieles, das in diese Kerbe schlägt“, ergänzt Schechtner. „Man spürt eine Verbesserung. Der volle Kindergarten lässt hoffen für die Volksschule und das allgemeine Leben.“ Jungfamilien nehmen das Pendeln zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf. Zweitwohnsitzer beleben die Wochenenden. Und: „Es ist das erste Mal, dass sich die offene Grenze bemerkbar macht“, denkt er an Tschechen, die in Hardegg eine Radlerpension aufbauen oder das Gasthaus Thayabrücke betreiben.

Stehenbleiben dürfe man trotzdem nicht. „Ein paar kleine Dinge würden reichen“, pocht Donnerbauer auf die Breitband-Aufschließung, die die Verlegung des Arbeitsplatzes in der Heimat ermöglicht. „Die Grobplanung ist abgeschlossen, aber die Umsetzung ist mühsam.“ Es sei Zeit, „unabhängig davon, wie viele Leute da sind“.