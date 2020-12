Der Dorferneuerungsverein von Hart-Aschendorf will den Teich vergrößern und neu gestalten. Diese Idee gibt es seit einigen Jahren, doch bisher war der benötigte Grund nicht verfügbar. Das hat sich nun geändert, der Grundstücksbesitzer ist bereit, die Fläche zu tauschen. Dies solle im Verhältnis 1:3 geschehen.

Einen Plan, was der Dorferneuerungsverein konkret vorhat, gibt es noch nicht. „Das geht ohne Grundtausch nicht“, erklärte Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP).

FPÖ-Mandatar Ignaz Schnötzinger konnte nicht glauben, dass tatsächlich im Verhältnis 1:3 getauscht werden soll. „Wer ist auf diese Idee gekommen? Wenn wir das einmal machen, bekommen wir dieses Laster nicht mehr weg“, ist er überzeugt. Und: „Das ist überzogen und verantwortungslos.“

ÖVP-Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer ist sicher: Tauscht die Gemeinde nicht in dem gewünschten Verhältnis, „werden wir die Flächen nicht bekommen“. Das ist kein Argument für Schnötzinger: „Da schaffen wir einen Präzedenzfall.“ Immerhin werde hier nur Grünland gegen Grünland getauscht. Es wäre etwas anderes, würde die Gemeinde dadurch Bauland erhalten. Was der Freiheitliche fürchtet: „In Zukunft wird jeder sagen: Machen wir‘s wie in Hart-Aschendorf.“

ÖVP: „Die Grundstücke sind nicht viel wert“

Die Bedingung, in diesem Verhältnis zu tauschen, kam vom Grundeigentümer. „Er gibt’s nur so her“, weiß die Vizebürgermeisterin, die auch klarstellte, dass es sich bei den drei Grundstücken um „zwei Schotterfleckl und den Spitz bei der Hubertuskapelle“ handle. „Die sind nicht viel wert, das kauft dir kein anderer ab“, versicherte Hubert Pimberger (ÖVP) dem Wullersdorfer Gemeinderat.

Ohne Grundtausch gibt’s kein Projekt, sagt Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer. Gemeinde

Gerhard Sklenar (SPÖ) ärgerte, dass die Mandatare weder einen Plan noch ein Schreiben des Dorferneuerungsvereins zu Gesicht bekamen. „Wir müssen hier einen Punkt behandeln, bei dem wir uns gar nicht auskennen.“ Er signalisierte, dass er mit dem Tauschverhältnis leben könnte: „Da werden wir uns nicht mehr entziehen können. Aber: Was passiert dort?“

Die Vizebürgermeisterin wiederholte: „Wir können nicht auf einem Grund etwas planen, der uns noch nicht gehört.“ Darüber konnte der Sozialdemokrat nur den Kopf schütteln: „In anderen Katastralgemeinden heißt es: Ihr müsst zuerst etwas bringen.“ In Hart-Aschendorf werde das nicht verlangt.

Dem Grundtausch stimmten schließlich nur die 13 Mandatare der ÖVP zu, die Gemeinderäte der SPÖ und FPÖ stimmten dagegen.