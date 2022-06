Geschichten von damals und ein Musik-Kabarett

Werbung

Im Rahmen des Festivals „Hintaus Hart-Aschendorf“ organisierten die Festivalmacher Franz Seidl und Paul Daniel einen Musikkabarettabend mit Jimmy Schlager, Chris Heller und Martin Neid. Zwischen den Musikstücken, alle in Mundart vorgetragene Ohrwürmer zum Mitsingen, las der ehemalige Rechtsanwalt Martin Neid Weinviertler Alltagsgeschichten mit hundertprozentigem Lachfaktor.

Nach einer Zugabe vom Feinsten: Die Seehöhe, ein Dramolett in einem Zug. Ort der Handlung ist ein Stammtisch in einem Wirtshaus, vorgetragen von Martin Neid – endete der unterhaltsame Abend mit sehr viel Applaus.

Im Zuge dieses Projekts sammelten die Initiatoren, wie berichtet, Geschichten von den Ortsbewohnern übers „Hintaus“. Diese Geschichten haben Seidl und Daniel niedergeschrieben. Doch das war ihnen nicht genug: Bei einem Erzählfrühschoppen am letzten Tag des Festivals durften Zeitzeugen ihre Erlebnisse einem großen Publikum schildern. Bürgermeister Richard Hogl war hier ebenfalls eingeladen, über die Bedeutung dieses Bereichs der Orte zu sprechen.

Mit diesem Festival – zu dem auch eine Ausstellung mit Kunstwerken passend zum Thema sowie ein Schuhschachtel-Panorama-Museum gehörten – wollen die beiden Künstler auf die Besonderheit des Hintaus-Bereichs in den Dörfern im Weinviertel aufmerksam machen. „So etwas gibt es nur bei uns, ähnlich wie unsere Kellergassen“, weiß Franz Seidl, der gern an so manchen Lausbubenstreich im unberührten und unbeobachteten Hintaus zurückdenkt. Er hofft, dass das Bewusstsein für die unberührte Natur wieder steigt.

