Fünf Jahre ist es her, dass die gröbsten Arbeiten in der Hundsbergkellergasse von Hart-Aschendorf abgeschlossen wurden. Dieses kleine Jubiläum nahm der Obmann des Dorferneuerungsvereins zum Anlass, um mit der NÖN einen Blick zurück zu werfen und durch die Kellergasse zu marschieren.

„Die Keller wurden seit den 1970er Jahren nicht mehr genutzt“, weiß Seidl. Die Gebäude standen Jahrzehnte leer. Um die Jahrtausendwende begannen Seidl und sein Team, darüber nachzudenken, wie die Keller wieder genutzt werden könnten. 2003 plante der Dorfverein schließlich eine Sonnwendfeier unter freiem Himmel.

Unwetter 2003 legte Grundstein für Revitalisierung

„Weil für den Abend schlechtes Wetter angesagt war, haben wir uns gedacht, wir können die Keller in die Feier einbeziehen.“ Nach Rücksprache mit einigen Kellerbesitzern wurden die Räume mit Tischen und Kerzen („Wir hatten ja keinen Strom hier heraußen.“) ausgestattet. Leider brach das Gewitter früher als vorhergesagt über den Ort herein, die Feier fiel sprichwörtlich ins Wasser. „Einer der Kellerbesitzer hat gesagt, wenn wir wollen dann schenkt er uns seinen Keller“, erinnert sich Seidl. Ein Jahr später kaufte der Dorfverein das Gebäude, und so begann die Revitalisierung der kleinen Kellergasse.

Seidl war es wichtig, die restlichen Kellerbesitzer zu motivieren. Darum lud er sie zu einem Vortrag der Dorf- & Stadterneuerung ein, organisierte auch ein Treffen mit dem „Kellergassenpapst“ und Architekt Helmut Leierer, der Tipps gab, wie die Keller günstig hergerichtet werden können. Schließlich waren sich die Besitzer einig: Sie wollten die Fördermittel nutzen.

Böhmisches Platzl sollte erhalten werden

„Als Helmut Leierer vor diesem Keller stand, hat er gesagt: Den müsst ihr unbedingt erhalten. Der hat ein böhmisches Platzl, das ist etwas ganz Seltenes, richtet den her“, erzählt Seidl von einem Keller, der heute im Besitz des Dorfvereins ist. Als der Verein das Gebäude kaufte, war es aber so desolat, „dass wir es nur noch wegschieben konnten“. Jetzt ist der Keller wieder aufgebaut, samt böhmischem Platzl.

„Wir sind stolz darauf, dass wir das ganze Projekt selbst finanziert haben“, erzählt der Obmann. Die Einnahmen vom Teichfest, der Geister- und Sagenwanderung und früher noch dem Wullersdorfer Bauernjahrmarkt, flossen in die Kellergasse. „Es hat mir aber schon die eine oder anderer schlaflose Nacht gekostet“, schmunzelt Seidl, wenn er an die mehreren Zehntausend Euro denkt.

„Wir haben auch viel Arbeitszeit investiert“

Es ging aber nicht nur ums Finanzielle: „Wir haben auch viel Arbeitszeit investiert und überall selbst mitgeholfen.“ Etwa, als die Keller gewölbt wurden. Auch wenn der Verein für diese Arbeiten einen Profi engagierte, „in den fünf Wochen, die das Wölben gedauert hat, war der Verein jeden Tag mit einem Mann, meistens aber mit zwei, dabei“, spricht der Obmann von einer „gewaltigen Aufgabe für uns als Verein“. Doch Seidl war damals klar: Wenn jetzt nichts passiert, die Förderungen nicht genutzt werden, dann „geht erst wieder in 20 Jahren etwas – und bis dahin ist alles verfallen“. Das konnte der Verein verhindern.

Kellegasse soll möglichst oft bespielt werden

Jetzt sei es das Ziel, die Kellergasse so oft wie möglich zu bespielen. Der nächste Termin dafür ist die Geister- und Sagenwanderung (14. Juli), bei der durch die Kellergasse über den Dernberg gewandert wird, während verschiedene Rätselaufgaben gelöst und ein Schatz gefunden werden müssen. Beim Museumsfrühling sowie bei „Ausg’steckt und Ausg’stellt is“ kamen Künstler und Besucher in die Kellergasse.

Der Eingang der Hundsbergkellergasse. | Sandra Frank

Eine Idee, die Kellergasse auch im Winter zu nutzen, hätte der engagierte Obmann bereits in der Schublade, noch konnte er aber seine Mannschaft nicht von einer Umsetzung überzeugen. „Die Idee ist noch nicht gestorben, aber geboren ist sie auch noch nicht.“