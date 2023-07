Neuer Landschaftsteich ist bereit für erste Sautrogregatta

„Wir haben mehr als genug Wasser. Die Sautrogregatta wird auf jeden Fall stattfinden“, freut sich Franz Seidl, Obmann des Hart-Aschendorfer Dorferneuerungsvereins schon auf das bevorstehende Teichfest. Dieses wird rund um den Teich am 13. und am 15. August (ab 11 Uhr) über die Bühne gehen. Die Sautröge kommen an Maria Himmelfahrt (15. August) zum Einsatz.

Da wird die Gäste ein ganz neuer Anblick erwarten: Wie berichtet wurde am Ende des Vorjahres mit den Umbauarbeiten begonnen, aus dem ehemaligen, eckigen, Löschteich mit Betonwänden wurde ein schöner Landschaftsteich. Ausgebaggert wurde im Vorjahr, im Frühjahr wurde beschüttet.

„Seit Mai ist der Teich voll“, ist Seidl dankbar für den verregneten Mai. Denn davor war an den seichten Stellen des Teiches kaum noch Wasser vorhanden. „Im Mai ist der Wasserstand jeden Tag um 20 bis 30 Zentimeter angestiegen.“ Das war zwar positiv, erschwerte allerdings eines: „Das Setzen der Wasserpflanzen war eine Challenge“, fiel dieser Schritt genau in diese Zeit. Wenn normalerweise ein Teich angelegt wird, werden die Pflanzen gesetzt, wenn noch kein Wasser darin ist. „Wir haben sogar überlegt, zu tauchen“, schildert Seidl, denn der Teich ist teilweise bis zu zwei Meter tief. Auch mit „dem Schinakl“ wurde gefahren und versucht, so die Wasserpflanzen zu setzen. Schließlich wurden sie händisch von Seidl und fleißigen Helfern im Uferbereich eingepflanzt.

Jetzt müsse sich die Vegetation in den nächsten zwei bis drei Jahren entwickeln, weiß Seidl. Wie viele Stunden hat er bisher ins Anlegen des Teiches investiert? „Viele“, schmunzelt er. Gezählt hat er nicht. „Es ist schön, so ein Projekt zu haben. Es braucht schon viel Idealismus dafür“, weiß er. Am Ende gebe es etwa eine Handvoll Leute, die diesen Idealismus teilen und auf die man sich verlassen könne.

Seit etwa zwei Wochen wird an der neuen Steganlage gearbeitet. Die ist als Terrasse vor dem Teichhaus angelegt und so konzipiert, dass das Küchenzelt beim Teichfest dort aufgebaut werden kann. „Es wäre auch nötig, das Teichhaus zu sanieren“, blickt Seidl auf das Haus aus Holz, das 1995/96 errichtet worden ist.

Er ist froh, dass die Sautrogregatta, die von der Jugend veranstaltet wird, heuer stattfinden kann, denn die ist ein wahrer Publikumsmagnet. In manchen Jahren musste sie aufgrund des niedrigen Wasserstands aber schon ausfallen. Die Athleten erwartet auf jeden Fall eine weit längere Strecke als früher, die sie in den Trögen schnell und unfallfrei zurücklegen müssen. „Sie sollten schon trainiert haben, wenn sie eine gute Zeit hinlegen wollen“, scherzt Seidl.