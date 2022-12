Neuer Teich entsteht: Warten aufs Grundwasser

Werbung

Es tut sich was am Hart-Aschendorfer Teich: Die Bagger sind aufgefahren, um aus dem ehemaligen – eckigen – Löschteich mit Betonwänden einen geschwungenen Landschaftsteich zu machen. Damit wird der Bevölkerung ein großer Wunsch erfüllt, der bereits seit 20 Jahren in den Köpfen der Hart-Aschendorfer herumgeistert.

„Jetzt ist der Wunsch fördertechnisch und behördlich endlich umsetzbar“, sagt Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer, die selbst im Ort lebt.

Der Baustart habe sich zwar verzögert, trotzdem soll alles Bauliche noch heuer abgeschlossen werden. So wird mit Flussbausteinen – diese sollen aus dem Limberger Steinbruch kommen – das Umfeld gestaltet. Im Frühjahr geht’s ans Pflanzen Setzen, die Wasserpflanzen kommen im Mai.

Hart-Aschendorfer warten aufs Grundwasser

„Jetzt hoffen wir auf einen feuchten Winter, damit das Wasser kommt“, blickt Franz Seidl, Obmann des Dorferneuerungsvereins auf den ausgebaggerten Teich. Viel Grundwasser ist darin nämlich noch nicht zu sehen.

Seidl denkt bereits ans Teichfest, das jährlich am 15. August stattfindet. Hier ist die Sautrog-Regatta das große Highlight. „Sobald Wasser im Teich ist, kann trainiert werden. Die Strecke ist ja jetzt doppelt so lang wie früher“, scherzt der Vereinsobmann.

Wenn das Teichufer gestaltet wird, wird auch ein neuer Steg samt Terrasse errichtet, die ebenfalls fürs Teichfest genutzt werden wird. Was dann noch fehlt? „Das Teichhaus gehört dringend saniert“, spricht Seidl von Schäden an den Elektro-Installationen in dem Haus, das 1995/96 errichtet wurde. „Wir wollen nichts Unmögliches, nur das, was notwendig ist. Und das wäre ein fixes WC“, erzählt Seidl von dem, was als Nächstes ansteht. Konkrete Pläne dafür gibt es noch nicht.

