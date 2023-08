Von der Idee bis zur Umsetzung sollte es 20 Jahre dauern, doch am Marienfeiertag wurde die legendäre Sautrogregatta endlich am neuen Landschaftsteich von Hart-Aschendorf ausgetragen. Das Teichfest ging an zwei Tagen über die Bühne, der Dorferneuerungsverein freute sich an beiden Festtagen über tolles Wetter und sehr viele Besucher. „Die Koteletts sind aus, Fische haben wir auch kaum noch“, sagte Obmann Franz Seidl am Sonntag, dass das Grillgut - und vor allem der Steckerlfisch - heiß begehrt war.

Seidl und sein Moderationspartner Markus Schüller animierten die Festgäste am Sonntag, sich in die Fluten zu werfen. „Wer nicht fahren will, der darf gern dem Kellner einen Zehner oder Zwanziger in die Hand drücken und für den Teich spenden“, scherzte Schüller.

Anzeige Hart-Aschendorf „Unbeschreibliche Gaude": Sautröge unterwegs im neuen Landschaftsteich . Das Teichfest rund um den neuen Landschaftsteich in Hart-Aschendorf bot den Gästen einiges an Kulinarik, Unterhaltung, aber auch an Action. Am zweiten Festtag war nämlich die legendäre Sautrogregatta angesagt. Da blieben, um es mit den Worten von Dorfvereinsobmann Franz Seidl zu sagen, kein Auge und keine Badehose trocken.

Bevor das erste Startkommando erteilt wurde, bedankte sich Seidl bei den Vereinsmitgliedern „für ihren großartigen Einsatz“, allen voran bei seinem Bruder Manfred. „Er ist das Mastermind von dem Festl.“

Dann gingen die Athleten an den Start, sprangen in die Sautröge und paddelten Richtung Boje, die es zu umrunden galt. Zwischendurch erzählten Seidl und Schüller spannende Anekdoten aus der Renngeschichte der Sautrogregatta, die in diesem Sommer zum zehnten Mal stattfand. Erstmals stachen die Tröge 2008 in See, einige Teichfeste mussten aber ohne Regatta auskommen, weil der Wasserstand oder Corona das sportliche Event nicht erlaubten.

Schiffbrüchige legten Parcours zu Fuß zurück

Ein Team hatte sich etwas Besonderes überlegt, um seine Gegner hinters Licht zu führen. „Philipp und seine Oma Mattilda“ traten zum Sautrogfahren an. Getreu des TV-Formats „Fit mit Philipp“ animierte der Athlet alle über 50 zu kurzen Fitnessübungen. Die zeigten rasch ihre Wirkung: Denn sobald das Startzeichen gefallen war, warf Oma Mattilda ihren Gehstecken weg, warf die Turnschuhe in die Menge und schmiss sich topfit in den Sautrog.

Moderator Markus Schüller sprang auch selbst in den Sautrog und versuchte sein Bestes, doch der Trog kenterte, sodass er und sein Mitstreiter am Ende den Parcours zu Fuß zurücklegten. Im Ziel angekommen wurden die Schiffbrüchigen mit Medizin von der Schank erstversorgt.

„Es bleibt kein Auge und keine Badehose trocken“, stellte Franz Seidl fest, der dann selbst die letzte Runde auf dem neuen Hart-Aschendorfer Teich drehte. Zwei Mannschaften lieferten sich ein besonders spannendes Rennen: Feuerwehrkommandant Harald Zehetner und sein Mitstreiter kenterten mit ihrem Sautrog ebenfalls. Vom Ehrgeiz gepackt verfolgte Zehetner das gegnerische Team schwimmend, brachte den Sautrog seiner Kontrahenten ins Schwanken und schließlich landeten auch diese im Teich.

Das Publikum war begeistert von dieser Action und so klang das Teichfest bei guter Stimmung und kühlen Getränken im idyllischen Ambiente aus.