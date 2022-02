Ausgezeichnete Edelbrände: Von der Quitte bis zur Zirbe

Vier seiner Brände hat Manfred Zeindler beim „Falstaff Spirits Special 2021“-Bewerb eingereicht. Alle vier Edelbrände wurden mit Medaillen ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr, als Weinviertler Familienbetrieb mit unseren Produkten in der renommierten Edelbrennerszene Österreichs vertreten zu sein“, sagt der Haslacher.

Über 20 Brände und Liköre gibt es im Hause Zeindler zu verkosten, im Vorjahr wurden zwei Neuzugänge gebrannt: Der Zirbenlikör und der Haselnussbrand. Letzterer ist bereits mit einer Falstaff-Medaille ausgezeichnet. Was die Brände so besonders macht? „Man schmeckt die Frucht“, sagt der passionierte Schnapsbrenner, während er am Haselnussbrand riecht. „Den Zirbenlikör haben wir zum ersten Mal gemacht, der ist uns wirklich gelungen“, ist Zeindler stolz auf sein Produkt. Im Kostraum wird sichtbar, dass dies nicht nur die Meinung des Herstellers selbst ist: Medaillen und Urkunden zieren den Raum. 2019 räumten die Schnäpse bei verschiedenen Bewertungen 21 Medaillen ab.

Prämierungen als guter Vergleich in der Branche

Acht Produkte reichte Zeindler zum Beispiel bei der Destillata-Prämierung ein. Hier werden Spirituosen aus ganz Europa bewertet. „Wir reichen verschiedene Brände bei verschiedenen Prämierungen ein. Das ist gut, damit man weiß, wo man liegt.“

Wenn es ums Arbeiten geht, dann hilft die ganze Familie Zeindler zusammen. Foto: privat

„Wenn’s mir nicht schmeckt, dann kann ich’s auch nicht verkaufen“, verrät der Haslacher sein Credo. Die Frucht muss in der Genussreife sein, wenn sie gebrannt wird. Das Obst, welches zu Schnaps und Likören wird, stammt aus eigenem Anbau, nur die Zirben kommen aus der Steiermark. Hier hat der Betrieb das Glück, dass Familie und Freunde bei der Ernte gern mithelfen. „Da geht’s locker runter, der Schmäh’ rennt“, schmunzelt der Landwirt. Geerntet wird von Mai bis Oktober/November, von den Erdbeeren bis zur Quitte arbeiten sich die Erntehelfer durch.

Seit Corona gibt’s auch Antialkoholisches

Begonnen hat alles vor etwa 35 Jahren mit den Birnen des Nachbarn. „Die waren sehr schön und wir haben gefragt, ob wir sie fürs Schnapsbrennen haben dürfen“, erinnert sich Zeindler, wie aus „einem Hobby fast ein Beruf“ geworden ist.

Neu im Sortiment ist etwa der Marillennektar. „Den gab’s vor Corona noch nicht, er ist aber auch sehr gefragt“, gibt es nicht nur Alkoholisches im Hause Zeindler.

Die Pandemie und die damit einhergehenden Gastro-Schließungen und vorverlegten Sperrstunden sind auch im Haslacher Familienbetrieb spürbar. Da weniger Schnaps an die Gastronomie geliefert wurde, beschlossen die Zeindlers, ihr Obst zu verkaufen und eben Fruchtnektar herzustellen.

