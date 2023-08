Kunst & Wein in der Trift mit neuen Sagen aus dem Pulkautal

Es ist wieder so weit: Das zweitägige „Kunst und Wein“-Event in der „Großen Kellertrift“ von Haugsdorf findet am kommenden Wochenende, 19. und 20. August, statt. Die Winzer der Marktgemeinde präsentieren sich im Rahmen der Veranstaltung, die vom Verein „Kunst & Wein“ mit Obfrau Irene Zöch organisiert wird: „Wir haben heuer wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt.“

An beiden Tagen wird die Multimediashow „Goldener Herbst im Pulkautal“ von Franz Stagl im Pröstler-Keller präsentiert. Eingeladen wurden die Künstler Petra Forman, Attila Corbaci, May J. Hausgnost und Barbara Höller.

Manfred Baum, Rotraut Schöberl, Doris Knecht und Rudolf Fürnkranz werden an den Nachmittagen aus ihren Werken lesen. Die Autorenlesungen sind stets ein Highlight bei „Kunst & Wein“.

„Sagen aus dem Pulkautal“ wurden überarbeitet und erweitert

Das Kindertheater der Volksschule Haugsdorf wird die bekannte Pulkautaler Sage „Der Wassermann aus der Pulkau“ zur Uraufführung bringen. Ihre Lehrerin Petra Schöllauf hat eine Neuauflage der „Sagen aus dem Pulkautal“ von Alois Schneider herausgegeben. Schneiders erste Ausgabe erschien 1923, also vor 100 Jahren, 1947 gab es die letzte Auflage der Sagen. In der aktuellen Ausgabe ist Schneiders Sagensammlung mit neuen, teils eigenen Geschichten von Schöllauf erweitert worden.

„Sagen sind für Kinder wichtig“, sagt die Autorin. „Das Buch soll helfen, Altes zu bewahren und die Liebe zu unserer Heimat zu festigen.“ Besonders erwähnenswert ist der zweite, gänzlich neue Teil des Bandes. Hier zeichnet Schöllauf ein beeindruckendes Geschichtsbild über das Leben der Menschen im Pulkautal in den vergangenen Jahrhunderten; ihr oft hartes Schicksal war durch Krieg, Krankheiten, wirtschaftliche Krisen und Hungersnöte geprägt. Die Neuauflage wurde um viele Abbildungen ergänzt. Anlässlich der Buchpräsentation „Sagen aus dem Pulkautal und Geschichtliches“ haben die Volksschulkinder eigene Zeichnungen angefertigt, die bei „Kunst & Wein“ ausgestellt werden.

Gute Musik beim „Green Event“ in der Kellertrift

Neben hervorragenden Weinen in der Weinbar und im Kellercafé gibt es jede Menge an kulinarischen Begegnungen, wie das Kulinarium vom Gasthaus Herbst, einen Heurigen der Landjugend oder eine „Saturday-Night-BBQ“-Ecke. Erstmals dabei ist die „ZwergerlAlm“ mit warmen und kalten Speisen. Winzer Christoph Bauer führt die heurigen Weingespräche.

Musikalisch gibt es heuer ein Konzert mit den „voixBrass“ und später „Dä Shlyda Gäng“, kündigt Zöch an. Das Abschlusskonzert am Sonntag gibt der Chor „Cantiamo“. Außerdem weist die Obfrau darauf hin, dass die Veranstaltung als „Green Event“ wahrgenommen werden soll – es wird ausschließlich Mehrweggeschirr verwendet. Das erfordert bei einer langen Kellertrift doch einiges an Logistik.