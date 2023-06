„Biodora“-Jausenbox hilft Schulkindern, Abfall zu vermeiden

Die Vorschul- und Kindergartenkinder in Haugsdorf erhielten von Bürgermeister Andreas Sedlmayer und Bianca Trittner, Vertreterin des Elternbeirats, Kindergartenleiterin Brigitta Riedl und Abfallberaterin Conny Lachmann ein besonderes Geschenk: eine Jausenbox für den Schulstart.

In Schulklassen mit durchschnittlich 20 Kindern fällt viel Müll an. Dieser muss ordnungsgemäß getrennt werden. Noch besser ist es aber, Abfall ganz zu vermeiden. Dazu verteilt der Hollabrunner Abfallverband, dessen Obmann Sedlmayer ist, seit über zehn Jahren Jausenboxen an Erstklässler. Heuer werden diese zum ersten Mal schon im Kindergarten an künftige Schulkinder verteilt. „Damit zum Schulstart nichts mehr fehlt“, so Sedlmayer.

400 „Biodoras“ für künftige Erstklässler

Im Bezirk nehmen fast alle Kindergärten an dieser Aktion teil. Das bedeutet: Rund 400 Boxen werden bis Ende Juni bei einer Abfallberatungseinheit verteilt. Die Boxen tragen den Namen „Biodoras“, weil sie aus Bio-Kunststoff hergestellt sind, der zum größten Teil aus Zuckerrohrmaische – einem Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung – besteht. Dieses Zuckerrohr stammt aus kontrolliertem Anbau und wird in Österreich und Tschechien verarbeitet. Wichtig: Aufgrund der nachhaltigen Herstellung ist die Jausenbox nicht für den Geschirrspüler geeignet.

Mit der kostenlosen Jausenbox des Abfallverbandes Hollabrunn können die Kinder Jausenbrote sowie Obst einpacken. Damit trägt der Verband zur Abfallvermeidung im Schulalltag bei. Konkret lassen sich so bis zu 34 Kilogramm Plastikverpackungsmüll, unter anderem Frischhalte- und Alufolien, pro Person in einem Jahr einsparen.

Mit Mehrwegflaschen wird ebenfalls Müll vermieden

Das ist ein wichtiger Schritt, denn zwei Drittel der Kunststoffverpackungen werden bisher nur „energetisch verwertet“ – also verbrannt. Lediglich ein Drittel der insgesamt 300.000 Tonnen an Plastikverpackungen in Österreich wird recycelt. Bis 2025 muss eine Recycling-Quote von 50 Prozent erreicht werden.

Um diese zu erfüllen, hat der Abfallverband einen Tipp: Leitungswasser aus wiederbefüllbaren Mehrwegflaschen trinken. „Das ist gesund und steigert die Konzentration in der Schule“, weiß der Bürgermeister. Das zahlt sich aus: Wenn jedes Schulkind an 180 Schultagen eine Mehrwegflasche verwendet, können bis zu 5,4 Kilogramm Wertstoff eingespart werden bzw. würden alle Kinder in Österreichs Volksschulen in einem Schuljahr eine Menge von 1.875 Tonnen an Plastikflaschen vermeiden.

