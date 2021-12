Buchhändlerin zur Lage: "Gehirnnahrung ist gefragt"

Vor allem die kleinen Buchhandlungen haben es schwer, im Lockdown zu überleben. Die NÖN sprach dazu mit der NÖ Fachgruppenobfrau für den Buchhandel, Irene Alexowsky, die eine Filiale in Haugsdorf führt.

„Grundsätzlich ist es so, dass der Buchhandel sehr viel gelernt hat vom ersten bis zum vierten Lockdown“, sagt sie. „Wir bespielen alle Kanäle, wie den Onlineshop oder Social-Media-Seiten. Es gibt auch Leute, die ein Foto von der Auslage mit dem gewünschten Buch machen und es uns schicken. Wir sind also alle sehr kreativ geworden.“

„Gehirnnahrung“ sei derzeit besonders gefragt, weil es kaum Möglichkeit gibt, Kultur zu erleben. Doch einiges gehe unter. Alles, was sich mit Heimatgeschichte beschäftigt oder in einem Eigenverlag erschienen ist und nicht groß beworben wird, habe kaum eine Chance, gekauft zu werden. Dazu zählt Alexowsky etwa das Buch „Weinviertler Sprüche und Redewendungen“ von Micheal Staribacher, das gerade erschienen ist.

„Normalerweise kommen die Kunden ins Geschäft, schauen sich um und wir können Empfehlungen geben“, erzählt die Fachfrau, dass ihr gerade diese Bücher, die die regionale Kultur ausmachen, sehr am Herzen liegen. Alles andere lasse sich sowieso leicht bei den „Internetriesen“ finden.

Oft komme es vor, dass Kunden kleine Buchhändler um Gratis-Zusendung bitten, weil Amazon das ja auch mache. „Jetzt kostet das aber bei einem Buch mit Verpackung an die sieben Euro, und das Buch kostet 15 Euro. Dann bleibt kaum mehr was übrig“, schildert Alexowsky.

Andere Möglichkeiten gäbe es aber sehr wohl: „In Deutschland zahlt man ein Drittel weniger beim Buchversand. Wenn wir so etwas hätten, würde das den Buchhändlern schon helfen“, sagt die Unternehmerin. Der Erfolg von „Click & Collect“ sei sehr standortabhängig.

Seit 2020 gibt es übrigens die in über 50 Buchhandlungen geführte Aktion „Abenteuer im Kopf“, die von der WKO in ganz Niederösterreich organisiert wird. Im Rahmen eines Gewinnspiels sind Zehn-Euro-Bonus-Münzen zu gewinnen, die nach dem Lockdown in einem Buchgeschäft eingelöst werden können. „Wir wollen, dass die Leser nach dem Lockdown wieder in die Buchhandlung kommen!“, betont Alexowsky.