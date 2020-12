Die Buchhandlung Alexowsky hat ihren Stammsitz in Groß-Enzersdorf und ist mit einer Zweigstelle in Haugsdorf vertreten. Hier fungiert sie auch als Postpartner. In beiden Lockdowns waren die Buchhandlungen geschlossen, nur die Poststelle in Haugsdorf war in Betrieb.

„Natürlich hatte ich gemischte Gefühle. Die Monate November und Dezember sind unsere umsatzstärksten Zeiten. Aber wir haben auch vom ersten Lockdown schon viel gelernt und sind nicht in eine Schockstarre verfallen, wie wir sie an den ersten beiden Tagen im März hatten“, berichtet Inhaberin Irene Alexowsky vom zweiten Lockdown. „Wir wussten, was zu tun war, und haben uns wieder voll auf den Online-Verkauf eingestellt.“

Zusätzlich gab es digitale Lesungen und Ausstellungen. Beratungen und Buchempfehlungen liefen über E-Mail oder Telefon. „Wir haben zum Glück eine treue Kundschaft, die auf unsere persönliche Beratung sehr viel Wert legt.“

Beim Online-Vertrieb geht das stille Ambiente, das zum Schmökern in Büchern einlädt, freilich verloren. „Stattdessen haben wir unseren Packtisch aufgestellt und zeitweise an die 50 Pakete am Tag versendet“, berichtet die Untermarkersdorferin über die letzten drei Wochen. „Wir haben von den Kunden trotzdem oft ein tolles Feedback bekommen, zum Beispiel mit Anmerkungen zu den Büchern auf unserer Website.“

Das Geschäftsmodell mit dem Online-Vertrieb wird in Zukunft als Ergänzung zum üblichen Buchhandel sicherlich fortgesetzt. Die gesetzlichen Maßnahmen für die Wiedereröffnung sind wie im Frühjahr: In der kleineren Zweigstelle in Haugsdorf können sich nun vier Personen im Geschäft aufhalten. „Die Leute haben großes Verständnis und warten geduldig vor dem Geschäft, bis sie drankommen“, unterstreicht Alexowsky, dass die Gesundheit Vorrang habe.

Was lesen die Leute in dieser Zeit am liebsten? „Es sind vor allem Bücher von Kabarettisten, wie von Monika Gruber oder die Omama von Lisa Eckhardt. Also auffallend lustige Geschichten sind im Trend: Da frage ich mich: Wollen die Leser speziell Kultur fördern oder hat es mit dem Abstandhalten zu tun, dass die Sehnsucht nach Nähe mithilfe eines humorvollen Buches gestillt werden soll?“, so die Buchhändlerin. Zudem seien Krimis mit gruseligsten Morden wie „Die Uhudler-Verschwörung“ von Thomas Stipsits groß im Rennen. Das Buch sei binnen zwei Wochen ausverkauft gewesen. Und es zeichne sich ein reges Leserinteresse für heimische Autoren ab, wie für Alfred Komarek oder Eva Rossmann, sowie für Themen rund um die Heimat, als würde diese gerade neu entdeckt.

Wunsch, dass der „Spuk“ ein Ende hat

Man spüre auch im eigenen Bekanntenkreis, dass die Leute plötzlich mehr Weihnachtsdekoration haben wollen und wieder auf Dinge Wert legen, die sie in der eigenen Kinderzeit erlebt haben und an die sie sich nun wieder erinnern, meint Alexowsky. „Wir spüren erstmals wieder mehr Ruhe, dennoch wäre mein Weihnachtswunsch, dass wir bald eine Impfung haben und der ganz Spuk rund um Corona zu Ende geht.“