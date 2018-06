„Dottore“ Hans Gantner geht in Pension .

Der Medizinalrat Hans Gantner nahm in sehr persönlichen Worten Abschied von seinen Patienten und stellte den Anwesenden seine Nachfolgerinnen Isabella Jassek-Woniafka und Sandra Sprung vor.

Bürgermeister Eduard Kosch überraschte seinen langjährigen Freund, dem „Dottore“, mit dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den Gemeindearzt. „Du hast es dir verdient. Vor der Notrufnummer der Ärzte warst du schon immer für Hilfesuchende da. Auch am Wochenende“, so Kosch.

Das Team der Rotkreuzstelle Haugsdorf versorgte die Gäste ausreichend mit Würsteln und Getränken.

Die Ortsmusik von Pernersdorf sorgte für fröhliche Stimmung.