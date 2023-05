Drei verletzte Jugendliche bei Mopedunfall

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sind in der Nacht auf Samstag bei einem Mopedunfall teils schwer verletzt worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein 16-Jähriger mit einer 15-jährigen Beifahrerin auf dem Sozius wollte einem 18-Jährigen ausweichen, der bei einer Feier in der Kellergasse in betrunkenen Zustand auf die Fahrbahn gelaufen war. Dabei verriss er das Moped und stieß mit einem 14-jährigen Fußgänger zusammen.

Der 14-Jährige wurde auf ein Feld geschleudert. In weiterer Folge prallte der 16-Jährige mit seinem Moped gegen einen Baum. Der schwerverletzte 14-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mopedlenker und seine Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn und den 18-jährigen betrunkenen Fußgänger, der auf die Fahrbahn gelaufen war, wurde Anzeige erstattet.

