Feuerwehrjugend trotzte der Hitze und gab bei Bewerb alles

234 Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugend trotzten am Sonntag der Hitze und kämpften bei den 33. Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerben in Haugsdorf um jede einzelne Sekunde. 27 Feuerwehrjugendgruppen und 78 Einzelkämpfer stellten sich der Herausforderung dieses Bewerbes.

„Besonders freut es mich, dass wir heuer wieder so viele Feuerwehrjugendgruppen und Einzelkämpfer wie vor der Pandemie begrüßen durften“, zog Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger Bilanz.

Zaussinger durfte bei der Eröffnung und bei der Siegerehrung unter anderem die Abgeordneten zum Nationalrat Eva-Maria-Himmelbauer und Christian Lausch, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss, Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer sowie alle vier Abschnittsfeuerwehrkommandaten und deren Stellvertreter begrüßen.

In seiner Ansprache erwähnte der Bezirksfeuerwehrkommandant, dass sowohl er als auch Fahrafellner das Feuerwehrhandwerk bereits in der Feuerwehrjugend gelernt hatten.

Bewerbsleiter Gerhard Lutzer und die Bezirkssachbearbeiterin für Feuerwehrjugend, Sandra Grafeneder, freuten sich besonders über die Teilnahme von acht Gästegruppen aus anderen Bezirken sowie über die zahlreichen Besucher, die die Jugendlichen angefeuert hatten.

Alle Zwölf- bis 15-Jährigen treten beim Gruppenbewerb „FJLA - Feuerwehrjugendleistungsbewerb“ in Teams, die aus neun oder zehn Mitgliedern bestehen, an. Für diese galt es, eine kurze Löschleitung vorzubereiten, Hindernisse zu überwinden und mit der Kübelspritze zu arbeiten. Außerdem müssen die Jugendlichen verschiedenen Knoten und Geräte beherrschen.

Die jüngeren Mitglieder der Feuerwehrjugend, zehn und elf Jahre alt, stellten sich dem Einzelbewerb „FJBA - Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen“. Bei dieser Variante waren die Aufgaben dem Alter entsprechend etwas einfacher gestaltet.

Die Ergebnisse der Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerbe:

Gruppe „Bronze - Eigene“:

Den Sieg in dieser Kategorie holte sich die Gruppe Untermarkersdorf-Hadres-Obritz 2

Der zweite Platz ging an die Gruppe aus Platt

Den dritten Platz holte sich die Gruppe aus Ziersdorf

Gruppe „Silber - Eigene“:

Den ersten Platz holte sich die Feuerwehrjugendgruppe Platt-Unterretzbach-Hardegg - sie ging auch als Gesamtsieger aus dem Bewerb hervor und nahm erneut den Wanderpokal entgegen.

Bei den Einzelbewerben waren in Bronze Dominik Kirschner von der Feuerwehr Thern und in Silber Lukas Winalek von der Feuerwehr Platt am schnellsten.