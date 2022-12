Irene Alexowsky: "Es ist schön, dass die Leute lesen!"

Werbung

Die Buchhandlung Alexowsky hatte ein „lebendiges“ Adventfenster geschaffen: Während der Öffnungszeiten konnten es sich lesefreudige Personen für einige Stunden im großen Ohrensessel in der Auslage gemütlich machen, um ein spannendes Buch zu lesen.

Vor einem Jahr hätte man diese Art von Einladung an Bücherfreunde nicht aussprechen können. „Wir konnten erst eine Woche vor Weihnachten aufsperren, und wegen der Geschäftsgröße war der Zutritt auch limitiert“, erinnert sich Irene Alexowsky an die Corona-Zeit.

"Kunden wählen Bücher bewusster aus"

Dem Buchhandel ist es nach zwei Jahren Einschränkungen heuer in der Vorweihnachtszeit wieder möglich, zu den regulären Öffnungszeiten zurückzukehren. Viele begeisterte Leser erinnern sich wahrscheinlich noch, dass Bücher nur auf Bestellung abgeholt oder online gekauft werden konnten. Ob sich dadurch das Leseverhalten in irgendeiner Weise verändert habe, fragte die NÖN nach.

„Es hat sich schon etwas verändert, die Kunden wählen jetzt bewusster aus. Sie informieren sich über unseren Onlineshop und bestellen ihre Bücher häufiger vor, um sie dann im Geschäft abzuholen. Ich würde sagen, dass die Kunden besser informiert sind, wenn sie zu uns ins Geschäft kommen“, sagt die Buchhändlerin, die auch Obfrau der Wirtschaftskammer NÖ für den Buchhandel ist.

Und was wird am meisten gelesen? „Kinderbücher werden gerne gekauft, und in unserer Region sind es vor allem auch Bücher über das Land Niederösterreich.“ Besonders beliebt seien zurzeit Comics für Erwachsene, wie jene um das berühmte Gallier-Duo Asterix und Obelix, oder Biografien, wie zum Beispiel aktuell die des bekannten Journalisten Christian Wehrschütz. „Es ist schön, dass die Leute lesen. Dabei ist es egal, was es ist, Hauptsache man liest Bücher!“, betont Alexowsky.

