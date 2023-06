Jede Sekunde zählt! 350 Feuerwehrmänner traten gegeneinander an

Die 40. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe gingen am Wochenende in Haugsdorf über die Bühne. Etwa 350 Feuerwehrmitglieder kämpften in 51 Durchgängen um jede einzelne Sekunde.

Beim Feuerwehrleistungsbewerb geht es vor allem um Geschicklichkeit und Schnelligkeit. „Die Handhabung der Geräte für einen klassischen Löschangriff geht dabei in Fleisch und Blut über“, erklärt der Sprecher der Bezirksfeuerwehr, Wolfgang Thürr. Die Feuerwehrmitglieder treten in Gruppen zu je neun Mitgliedern an.

In der Wertungsklasse Silber werden die Aufgaben per Los innerhalb der Gruppe verteilt. Die Wertung erfolgt jeweils innerhalb der vier Feuerwehrabschnitte. In die Klasse B dürfen Gruppen ab einer bestimmten Altersgrenze antreten und erhalten je nach Gesamtalter Zeitpunkte gutgeschrieben, die Wertung erfolgt hier im Bezirk.

Bei den Feuerwehrleistungsbewerben im Vorjahr waren die Feuerwehren Watzelsdorf, Obergrub, Thern und Alberndorf in den vier Feuerwehrabschnitten jeweils am schnellsten. Diese Gruppen traten heuer im spannenden Parallelbewerb, dem Fire-Cup, direkt gegeneinander an. Die Wettkampgruppe Alberndorf ging dabei mit einer Bestzeit von 32,36 Sekunden als Sieger hervor. Damit qualifizierten sich die FF-Kameraden für den landesweiten Fire-Cup.

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger ist stolz: „Ich bedanke mich vor allem bei der Feuerwehr Haugsdorf für die hervorragende Organisation der Bewerbe und wünsche der Feuerwehr Alberndorf für den landesweiten Fire-Cup nächste Woche alles Gute.“

Landtagsabgeordneter Georg Ecker gratulierte allen Feuerwehrmitgliedern zu ihren Leistungen. Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer freute es besonders, dass sich viele junge Feuerwehrfrauen und -männer für die Bewerbe begeistert haben.

Die diesjährigen Sieger aus den vier Feuerwehrabschnitten in der Klasse Bronze sind: