„Mulmig gefühlt“: Geschäftsmann berichtet von Raubüberfall

Am Montag, kurz vor Geschäftsschluss, betrat ein junger Mann das Uhren- und Schmuckfachgeschäft Schleinzer auf der Hauptstraße in Haugsdorf. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Haube und war unmaskiert. „Ich saß im Büro, bin dann zum Verkaufstisch getreten und habe den Mann begrüßt,“ erzählt Geschäftsführer Ferdinand Schleinzer. Der Mann habe frische Schürfwunden im Gesicht gehabt. Schon nach dem ersten Eindruck von diesem vermeintlichen Kunden, der nicht zurückgrüßte, habe er sich etwas mulmig gefühlt.

„Ich habe ihn gefragt: Was wünschen Sie?“ Der Unbekannte habe seinen schwarzen Rucksack auf die Verkaufsvitrine gelegt und etwas Unverständliches geantwortet. „Er richtete schließlich in nur einem Meter Abstand eine Pistole auf mich und deutete mir mit vorgehaltener Waffe, alles, was sich in der Vitrine befindet, in seinen Rucksack zu stecken“, schildert Schleinzer den Tathergang. Um Zeit zu gewinnen, habe er daraufhin alle Schmuckstücke und Uhren einzeln aus den Präsentationsschatullen herausgenommen und in den Rucksack gepackt.

„Erster Überfall in meinem 44-jährigen Geschäftsleben“

Doch anschließend forderte der Räuber noch mehr, nämlich den Inhalt von Tresor und Kassa. „Das waren die einzigen zwei Wörter auf Deutsch, die der Mann gesagt hat“, so der Geschäftsmann. Der Überfall habe drei bis fünf Minuten gedauert, dann verließ der Räuber eilig das Geschäft. Kurzentschlossen folgte der couragierte Uhrmacher ihm im Abstand von zwei Häusern in Richtung Bahnhofstraße. „Als der Räuber in die Seitenstraße abgebogen ist und ich kurz darauf auch die Abzweigung erreichte, war er wie vom Erdboden verschlungen.“

Schleinzer rannte zum Geschäft zurück und wählte die Notrufnummer 133. Nach wenigen Minuten war die Polizei da, „gleich mehrere Polizeiautos und auch das Landeskriminalamt“. Die Ermittler suchten nach DNA-Spuren, als nächstes soll ein Phantombild gezeichnet werden. „Es ist das erste Mal, dass ich in meinem ganzen 44-jährigen Geschäftsleben überfallen worden bin“, sagt Schleinzer, denn es komme in dieser Gegend kaum vor, dass derartige Raubüberfälle verübt werden. Für ihn ist klar: „Ich werde meine Sicherheitseinrichtungen neu überdenken.“