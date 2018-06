Anlässlich des Trinkwassertages 2018 folgte nun auch die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Andreas Sedlmayer und EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger.

Erst mit 1. Jänner 2018 ist die Betreuung und der Betrieb der Trinkwasserleitungen der Marktgemeinde Haugsdorf an EVN Wasser übergegangen. EVN Wasser liefert allerdings bereits seit 1966 das Trinkwasser für die Gemeinde. Das Ortsnetz besteht aus 1.245 Hausanschlüssen, zwei Drucksteigerungsanlagen und rund 21.000 m Leitungen. EVN Wasser wird in den nächsten Jahren in die Erhaltung und in den weiteren Ausbau des Ortsnetzes investieren.