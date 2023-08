„Tralalobe“: Hollabrunn als Sprungbrett für Asylwerberinnen

Die Studentinnenverbindung Puellaria spendete jüngst für „Tralalobe“ in Hollabrunn. Doch wer und was steckt eigentlich dahinter? Das Haus der Frauen in Hollabrunn ist eine Gewaltschutzeinrichtung, die seit etwa 20 Jahren besteht. 2019 übernahm der Verein Tralalobe das Haus, davor gehörte es dem Verein menschen.leben. Es handelt sich dabei um ein Grundversorgungsquartier für mittellose Menschen, in der Regel Asylwerberinnen. Die Adresse des Hauses wird nirgends bekanntgegeben.

Nachdem die Frauen in Traiskirchen einen Asylantrag gestellt haben, werden sie von dort aus Frauenhäusern zugewiesen. Die Frauen können nur so lange in dem Haus bleiben, bis der Asylantrag genehmigt wird. Danach müssen sie ausziehen. Die meisten bleiben circa ein Jahr im Frauenhaus. „Viele dieser Frauen schaffen es in Österreich das erste Mal, aus einer Gewaltbeziehung herauszukommen“, erklärt Leiterin Christine Okresek.

Größte Gruppe aus Somalia

Insgesamt gibt es in Hollabrunn 45 Plätze. Die größte Gruppe der Bewohnerinnen sind Somalierinnen, viele Frauen kommen auch aus weiteren afrikanischen Ländern, Afghanistan, Syrien, aus der Ukraine und ein paar wenige aus Serbien.

Alle Frauen, die im Frauenhaus leben, besuchen bestimmte kostenlose Bildungsmaßnahmen für Asylwerberinnen. Leider werden diese nur in Wien angeboten und so übernimmt Tralalobe die Fahrtkosten. Diese Bildungsmaßnahmen beginnen mit einem Deutschkurs und im Anschluss daran folgen Basisbildung, Pflichtschulabschluss und Lehre. „Die erste Frage von den Mädchen, die zu uns kommen, ist immer: Wann kann ich in die Schule gehen?“, erzählt Okresek.

Asylwerberinnen sind bestens vernetzt

Schule hat bei den Asylwerberinnen einen sehr wichtigen Stellenwert, ist ihnen fast heilig. Einige von ihnen schaffen innerhalb von eineinhalb Jahren den Pflichtschulabschluss. Der Berufswunsch, der am häufigsten genannt wird, ist Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Generell habe der medizinische Bereich eine große Attraktivität. Ebenso beliebt sind Jobs in der Pflege und der Gastronomie. „Die Asylwerberinnen wissen, dass sie in diesen Bereichen sicher einen Job bekommen“, erklärt die Leiterin.

Im Hollabrunner Frauenhaus gibt es Zweier- und Dreier-Zimmer; die Frauen bilden oft Kochgemeinschaften und essen gemeinsam. „Wenn eine neue Frau zu uns kommt, gibt es immer irgendwen, der sie schon kennt“, wundert sich Okresek über die Vernetzung der Asylwerberinnen. Sie habe es in ihrer dreijährigen Arbeitszeit im Frauenhaus noch nie erlebt, dass ein Neuankömmling niemanden im Haus bereits kennt. Die Frauen hatten oft dieselben Stationen bei der Flucht und sind unglaublich inklusiv und herzlich.

In Österreich ticken die Uhren anders ...

In der Freizeit unternimmt die Gruppe manchmal gemeinsame Ausflüge, etwa in den Tierpark Ernstbrunn. „Alle Frauen wollen unbedingt schwimmen und Fahrrad fahren lernen“, erzählt die Leiterin. Sie organisiert, dass die Frauen entsprechende Kurse in Wien - speziell für Asylwerberinnen - absolvieren können.

Ein großer Lernprozess für die Asylwerberinnen ist es, dass die Bürokratie eine gewisse Zeit erfordert. Auch Zeitmanagement sei immer ein Thema; in Österreich lebt man nach der Uhr. „Die Frauen müssen lernen, dass man zu einem Arzttermin um 9 Uhr nicht um 11 Uhr kommen kann“, erklärt Okresek. So etwas zu lernen, sei ein Prozess.

Fariyal, Dilara und Sana sind in Hollabrunn gute Freundinnen geworden. Foto: Tralalobe

Drei junge Frauen erzählen ...

Unter den Bewohnerinnen sind Fariyal (17) aus Afghanistan sowie Dilara (17) und Sana (18) aus Syrien. Dilara hatim letzten Jahr den Pflichtschulabschluss gemacht, begann im Juni die Lehre als Kaufmännische Assistentin. Darüber hinaus nimmt sie hier an vielen Aktivitäten teil, wie zum Beispiel an einem Schwimmkurs, an Yogaklassen und sie lernt, Gitarre zu spielen, während Fariyal Klavierstunden hat. „Wir könnten täglich einen Anruf mit schlechten Nachrichten von unseren Familien bekommen. Deshalb ist es gut, dass wir viel Ablenkung haben“, erklärt Sana.

Fariyal möchte später einmal Flugbegleiterin werden, Dilaria möchte einen Job im medizinischen Bereich und Sana möchte Chirurgin werden. „Es wäre auch schön, wenn wir eines Tages alle zusammen in unsere Heimatländer reisen. Egal wohin, wir gehen zusammen“, erklärt Sana abschließend.