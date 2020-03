Die Aufregung rund um die Verlegung der Retzer Apotheke vom Hauptplatz in das Industriegebiet am Sandweg geht weiter. Während die Eröffnung bereits für 16. März angekündigt ist, haben inzwischen über 600 Bürger unterschrieben, um Apothekenbetreiberin Ilse Leisser zu bitten, ihre Entscheidung noch zu überdenken.

NOEN

Man will gemeinsam eine Lösung finden, um den Standort am Hauptplatz erhalten zu können. Noch mehr Menschen haben bei der Umfrage auf NÖN.at dazu Stellung genommen. Das Ergebnis: 73,5 Prozent der User sind der Meinung, dass eine Apotheke ins Stadtzentrum gehört.

„Man denkt jetzt, dass es dabei ums Geld geht. Aber es geht vor allem um das Service für die Patienten.“ Ärztin Sandra Sprung

„Unser Anliegen ist es, die aktuellen Bemühungen zur Belebung unseres Stadtzentrums zu unterstützen. Der Verbleib der Stadtapotheke am Retzer Hauptplatz ist ein wichtiger Beitrag, den Ortskern mit dem einmaligen Hauptplatz als wirtschaftlichen, touristischen und sozialen Treffpunkt zu stärken“, erklären Gabriele Blei und Laura Walzer. Dieses Anliegen für Retz sei in ihrer Projektgruppe im laufenden Stadterneuerungsprozess unter dem Titel „Belebung Hauptplatz“ verankert.

„Bis Montagmittag haben 636 Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Unterschrift unsere Bemühungen um Gespräche zwischen Politik und Apothekenbetreiberin unterstützt“, teilten sie auf NÖN-Nachfrage mit.

Als Reaktion auf diese Bitte haben sich in der vergangenen Woche auch die Mitarbeiter der Apotheke in einem offenen Brief zu Wort gemeldet und kritisieren scharf: „Wer sich in unsere Ängste und Sorgen nicht hineinfühlen kann und noch immer gegen die Verlegung der Betriebsstätte der Apotheke opponiert, hat entweder kein Herz oder kein Hirn! Vielleicht fehlt ihm auch beides.“

Denn man fürchtet, durch eine Hausapotheke in Unterretzbach ein Drittel der Kassenumsätze einzubüßen und dass somit ein Drittel des Personals seinen Arbeitsplatz verliert. „Das bedeutet, dass praktisch kaum vermittelbare Frauen über 50 ihre Kündigung erhalten müssen“, heißt es in dem Brief. Die Apotheke sei somit „von der allgemeinen Geschäftssituation am Hauptplatz, auf dem es keinen einzigen Nahversorger mehr gibt, als auch viel mehr noch von der Gefahr der Bewilligung einer Hausapotheke in Unterretzbach gezwungen, ihre Betriebsstätte zu verlegen“ .

Schon früher gab es Apotheke in Retzbach

Warum man ihre beantragte Hausapotheke als Gefahr bezeichnet, versteht Allgemeinmedizinerin Sandra Sprung nicht. „Wie kann Patientenversorgung eine Gefahr sein? Durch die Diskussionen geht der Sinn und Zweck einer Hausapotheke verloren. Man denkt, dass es dabei ums Geld geht, aber es geht vor allem um das Service für die Patienten“, hofft sie, wieder zu einem Miteinander zu finden.

Wer krank ist, möchte schnell und unkompliziert sein Medikament bekommen; gerade alte Menschen hätten oft nicht die Möglichkeit, noch in die Apotheke nach Retz zu fahren. Auch habe sie ihre Ordination an zwei Tagen pro Woche abends länger geöffnet, „wer extra am Abend noch zum Arzt geht, möchte nicht bis zum nächsten Tag auf das Medikament warten müssen“, weiß sie aus der Praxis.

Dass eine Hausapotheke nur rund 200 Medikamente führt, wie in dem offenen Brief ebenfalls behauptet wird, stimme laut Sandra Sprung nicht. „Es ist eine vollwertige Apotheke mit allen Medikamenten und sicher keine Schlechterstellung für den Patienten. Lediglich Drogerieprodukte führen wir nicht.“

Man halte sich an alle Gesetze und es sei die Kassenarztstelle von der Krankenkasse bereits mit der Möglichkeit zur Führung einer Hausapotheke ausgeschrieben gewesen. „Das ist keine Erfindung von uns.“

Auch Retzbachs Bürgermeister Manfred Nigl setzte sich von Beginn an für die Hausapotheke in seiner Gemeinde ein: „Schon Doktor Seebauer hatte eine Hausapotheke“, sei nur zwischenzeitig bei Doktor Soeparno, der Retzbach zu seiner Nebenordination machte, die Apotheke im Ort verloren gegangen.

Er sieht in der Hausapotheke eine Notwendigkeit für die Versorgung in den ländlichen Regionen und möchte sich nun an das Land wenden.

„Es gab bereits einen Anlauf der Bundeswettbewerbsbehörde, um die Kilometerregelung zu streichen. Das müssen wir politisch unterstützen. Wenn die Politik will, dass Menschen am Land leben, muss man ihnen auch die nötige Infrastruktur bieten“, sieht der Bürgermeister eine Liberalisierung des Apothekenmarktes als Voraussetzung für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung am Land.