Freier Eintritt Hausbaumesse an drei Tagen in Hollabrunn

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Shutterstock.com; sommart sombutwanitkul

V on Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. November, öffnet die Hausbaumesse ihr Pforten in der Hollabrunner Sporthalle. Auf alle, die Interesse am Bauen oder Umbauen haben, warten hier jede Menge gute Tipps und Informationen.