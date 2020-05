Martin Pernerstorfer aus Rabenstein an der Pielach wagte im Jahr 2000 den Sprung über den Großen Teich nach New York. Er hatte gerade sein Lehramtsstudium für Mathematik und Englisch abgeschlossen und wollte im „Big Apple“ sein Englisch verbessern. Nun lebt er seit mittlerweile 20 Jahren dort.

„In New York gibt es alles von überall auf der Welt. Man kann auch extrem schnell nach oben kommen, aber leider auch genauso schnell wieder ganz unten ankommen“, meint Pernerstorfer auf die Frage, was das besondere Lebensgefühl in New York ausmache.

Der sympathische 45-Jährige hat es nach oben geschafft. Mit seiner Frau Monica, die er an einer New Yorker Schule kennenlernte, und seinen Kindern Hannah (15) und Lucas (12) lebt er in einem Haus mit Garten.

„Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind durch das Virus noch größer geworden.“ Martin Pernerstorfer zur schwierigen Lage in New York

Die heute 45-jährige Monica wurde in der Dominikanischen Republik geboren. Sie spricht perfekt Spanisch und Englisch. Jedes Jahr fährt sie mit in den Sommerurlaub nach Rabenstein. Dort verzückt sie die Leute durch ihr fröhliches, lateinamerikanisches Temperament.

Beim „Heurigenpflichtbesuch“ in Großmeiseldorf im Bezirk Hollabrunn, wo Martin Pernerstorfer seine Verwandten hat, fehlt sie nie. Gute Stimmung ist von Beginn an angesagt, auch ohne die berühmte Weinseligkeit.

Die Heurigen, die gemütlichen Fußgängerzonen mit den Schanigärten fehlen Pernerstorfer in New York, gibt er zu. Das gemütliche Zusammensitzen mit der Familie und den Freunden ist nicht die amerikanische Art.

In New York ist alles schnelllebiger

Rasant schnell ging in der dicht besiedelten Metropole auch die Ausbreitung des Coronavirus. „Viele Personen gehen in den USA krank zur Arbeit, weil sie im Krankenstand keine Lohnfortzahlung bekommen. Dadurch explodierten die Corona-Zahlen“, erklärt Pernerstorfer, „meistens haben die Leute gar keine Krankenversicherung.“

Im TV war zu sehen, wie sich Menschen in New York bei der Caritas anstellten, um Gratisessen zu bekommen. „Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind durch das Virus noch größer geworden“, schildert der Pielachtaler. Das Arbeitslosengeld sei nicht so gut geregelt wie in seiner alten Heimat. Häufig seien die Arbeitnehmer gar nicht angemeldet. Die Ärmsten in der Gesellschaft können es sich nicht leisten, zum Arzt zu gehen oder einfach zu Hause zu bleiben.

Home-Schooling ist keine große Sache

Das Zuhausebleiben sei seiner Familie gut gelungen, erzählt Pernerstorfer. Wie kam er mit dem Online-Unterricht zurecht? „Eigentlich sehr gut. Meine Schule gab vor zwei Jahren jedem Schüler der neunten Schulstufe einen Laptop.“ So sei Home-Schooling keine große Sache mehr. Die Kinder, die keinen Laptop daheim haben, borgten sich einen von der Schule. Hier seien die USA dem österreichischen System weit voraus. „An meiner Schule arbeiten Lehrer und Schüler seit zwei Jahren mit Microsoft Teams“, sagt der Rabensteiner.

Im Gegensatz zu Österreich sperren die US-Schulen in diesem Schuljahr nicht mehr auf. Wo kein Unterschied ist: Die Kinder vermissen ihre Freunde und den Sport. Der Mathe-Lehrer arbeitet jeden Tag von 7.50 bis 16.30 Uhr. Da gibt‘s auch im Distance learning keine Ausnahme. Seine Frau pendelt indes normalerweise zwischen mehreren Schulen in New York. Sie ist Physiotherapeutin und behandelt Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. In der Coronakrise hält sie die Therapien über Videokonferenzen. „Das ist nicht leicht!“, sagt sie.

Einfach ist es für Martin Pernerstorfer auch nicht, auf seinen Besuch bei seinen Eltern in Rabenstein zu verzichten. „Die Kinder werden Oma Grete und Opa Walter vermissen“, weiß er. Lucas und Hannah gehen jeden Samstagvormittag für zweieinhalb Stunden in den Deutschunterricht. Spanisch lernen sie natürlich auch. Und nächstes Jahr können die Großeltern dann hoffentlich wieder mit ihren „dreisprachigen“ Enkelkindern den Urlaub im Pielachtal genießen.