Es war die 10. Lipizzanergala, die Mikl-Leitner gemeinsam mit Gastgeber Peter Steinbach, dem Bürgermeister vom Heldenberg, und Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, eröffnen durfte. „Der Heldenberg ist unverzichtbar“, ist Gürtler dankbar, dass die Lipizzaner am Heldenberg eine zweite Heimat gefunden haben.

Was als Sommerquartier begann, hat sich zum Ausbildungszentrum entwickelt, in dem sich Tier und Bereiter wohl fühlen. Steinbach gab zu, „etwas von der Rolle und sehr nervös“ gewesen zu sein, als die Lipizzaner in den kleinsten Ort seiner Gemeinde, nach Kleinwetzdorf, übersiedelten. Doch am Wochenende war die Lipizzanergala einmal mehr ausverkauft. Die volle Reitarena erfüllte den Gemeindechef mit Stolz. Dieses Gefühl kann Johann Marihart, Aufsichtsratsvorsitzender der Spanischen Hofreitschule und Generaldirektor der Agrana, nachempfinden. „Auch ich als Lokalpatriot bin stolz, über den dritten Standort der Lipizzaner hier am Heldenberg.“

Weißhaariger Moderator Plettenberg als einziger „Schimmel auf zwei Beinen“

Jeder Auftritt der Lipizzaner außerhalb der Spanischen Hofreitschule beginnt mit der Landes- gefolgt von der Bundeshymne, informierte der Moderator, ehe die bekannten Klänge zu hören waren. „Die heutige Gala beginnt mit einem Gruß aus dem Gestüt Piber“, kündigte Graf von Plettenberg eine kleine Sensation an: Die Mutterstuten und ihre Fohlen galoppierten in die Arena. Heuer wurden bereits 43 Lipizzanerfohlen geboren, 34 davon sind Hengste. „Ich bin der einzige Schimmel auf zwei Beinen“, erklärte der Moderator dem Publikum, wie es ihn unter all den weißen Pferden wiedererkennen konnte.

Das Publikum, darunter Alfons Haider, Bezirkshauptmann Andreas Strobl und Volkskultur-Chefin Dorli Draxler, konnten sich an den Tierkindern gar nicht satt sehen. Als sie dann doch die Arena verlassen hatten, fuhr der Bodenplaner auf, um die Spuren der Stuten zu beseitigen. Denn diese würden die Hengste aus dem Konzept bringen. „Sie sehen nun die Figurenfahrt des Bodenplaners. Es gefällt ihm wohl, er hört gar nicht mehr auf“, komplementierte Plettenberg den Traktor charmant aus der Reitarena.

Auftritt der weißen Hengste: kraftvoll, elegant und geschmeidig

Der Aufmarsch der Hengst diente dazu, Vertrauen zur Umgebung und zum Publikum zu fassen. Danach traten Kraft, Eleganz und Geschmeidigkeit der Tiere in Erscheinung. Die Arbeit an der Hand, die Schulen über der Erde oder auch die Schulquadrille versetzten die Besucher in Begeisterung. Das „Weiße Balett“ war in seinem Element, Pferde und Bereiter hoch konzentriert. „Nur die, die in ihrer Jugend frech und aufmüpfig sind, die Lausbuben, werden später Stars“, spricht Plettenberg über den wichtigen Charakter der Lipizzaner.

„Ohne Pferde und Musik wäre das Leben wohl ein Irrtum“, leitete er das Finale der Gala ein: Die Pferde marschierten im Takt des Radetzky Marsches aus der Arena. Gespielt wurde der Marsch von Rondo Vienna, dem Ensemble rund um Stargeigerin Barbara Helfgott, die bereits Violine spielen konnte, bevor sie des Lesens und Schreibens mächtig war. Rondo Vienna war für die musikalische Umrahmung der Gala zuständig. Von jedem Stück, etwas Brahms „Ungarischer Tanz“, Mozarts „Arie der Königin der Nacht“ oder Barry Ryans Welthit „Eloise“ zur Eröffnung der Gala war das Publikum begeistert.

Nach der Gala: Weinkost im Englischen Garten

Bei der Weinkost im Englischen Garten klang der Nachmittag aus. Für die Ehrengäste rund um die Schmidataler Bürgermeister ging es weiter in die Orangerie. Dort unterhielten sich Hans-Peter Hohlweg, Kommandant der Mistelbacher Kaserne, bestens mit dem Hollabrunner Bezirkshauptmann und Gerhard Karner, dem 2. Präsidenten des NÖ Landtags. Zu späterer Stunde, als es im Englischen Garten zu kalt war, um eine Abschiedsrunde zu trinken, stattete der „harte Kern“ Georg Somloi in der neuen Vinothek noch einen Besuch ab.