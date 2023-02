Bürgermeister über die ersten 100 Tage im Amt

Werbung

Vergangenen Samstag war Bürgermeister Günther Brandstätter (ÖVP) genau 100 Tage im Amt. Er wurde am 10. November des Vorjahres gewählt und folgte in dieser Funktion auf Peter Steinbach.

NÖN: Sie haben beim Amtsantritt einige Ziele definiert, unter anderem die Verstärkung der Kommunikation. Wie weit wurde das bereits umgesetzt?

Günther Brandstätter: Wir machen mit allen Abteilungen wöchentliche Besprechungen. Dabei haben wir die Verwaltung umstrukturiert. Eine gute Kommunikation ist wichtig für die gemeinsame Arbeit.

Welche Projekte möchten Sie vorrangig verwirklichen?

Brandstätter: Die Klimaziele sollen umgesetzt werden. Die Gebäude der Gemeinde werden derzeit alle mit Gas oder Strom beheizt. Wir müssen mittelfristig die Heizungen umrüsten. Deshalb gibt es eine Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur NÖ. Außerdem nutzen wir die zahlreichen, umfassenden Beratungsangebote des Landes. Das zweite große Thema ist die Blackout-Vorsorge. Wir haben nun Pläne für den Notfall und es werden fünf Aggregate angeschafft.

Bei Ihrem Amtsantritt legten Sie auch den Fokus auf Wohlfühlen in der Gemeinde. Gibt es Projekte in diese Richtung?

Brandstätter: Wir erweitern die Spielplätze in Großwetzdorf und Thern und beim Kindergarten kommt ebenfalls ein Spielplatz dazu. Der Englische Garten bietet sich für Veranstaltungen an, der Erfolg des Ad ventmarktes hat das grandios bestätigt. Unseren Bürgern hat es sehr gut gefallen.

Sie wurden auch Geschäftsführer der Heldenberg GmbH. Was steht dort an?

Brandstätter: Wir möchten sowohl mit der Gemeinde als auch mit dem Heldenberg in den sozialen Medien vertreten sein. Wir starten am 1. April in die neue Saison – das Steinzeitdorf und der Kreisgraben erstrahlen im neuen Glanz. Wir schauen vermehrt auf das Marketing, so soll zum Beispiel die Vinothek am Heldenberg einen Online-Shop bekommen.

Wie sieht Ihre Frau Ihre Tätigkeit in der Gemeinde?

Brandstätter: Sabine und ich sind Mitglieder im Chor und sie ist im Pfarrgemeinderat sowie Obfrau des Seniorenbundes. So sind wir beide im Gemeindegeschehen – das ist optimal.

Und abschließend: Wie war Ihr erster Tag als Bürgermeister?

Brandstätter: Das war ein Sprung ins kalte Wasser, wir hatten am 11. November Budgetsitzung, das war eine größere Herausforderung.

