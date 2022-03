Jugend forscht im Drogenlabor: Bewährungsstrafe

Die Schüler einer HTL sind durchaus angehalten, selbstständig Experimente durchzuführen und werden in der Regel von ihren Lehrern in ihrem Forschungsdrang unterstützt. Ganz sicher war aber damit kein Drogenlabor gemeint, das sich einer der Schüler (18) in der Gemeinde Heldenberg eingerichtet hat. Im gegenständlichen Fall am Landesgericht Korneuburg war allerdings nicht der Laborant angeklagt, sondern einer seiner Kunden (21).

Der 21-Jährige soll neben zehn Gramm Cannabis, ein paar LSD-Trips und sechs Ecstasy-Tabletten auch 120 Gramm Amphetamin aus dem Labor des HTL-Schülers in einem Zeitraum von Herbst 2019 bis zum 31. Oktober 2020 erworben, besessen und weitergegeben haben. Dazu war der Mandant von Gunter Österreicher auch reumütig geständig. In der Verhandlung vor Richter Franz Furtner war allerdings ein anderer Punkt strittig: Der 21-Jährige, der aktuell noch als Corona-Tester arbeitet, soll den damals noch nicht Volljährigen in Hollabrunn zur Herstellung des Amphetamins gezwungen haben.

Der Zeugenauftritt des Schülers verlief für dessen Version, dazu mit Drohungen genötigt worden zu sein, allerdings nicht sehr glaubhaft. Österreicher nannte ihn „abgebrüht“, oder, um es mit den Worten des Richters zu sagen: „Was er sonst noch am Konto hat, wird eine eigene Verhandlung klären.“

Demnach wurde der 21-Jährige von diesem Vorwurf freigesprochen, aber natürlich für den unerlaubten Umgang mit Suchtmitteln verurteilt. Die vier Monate bedingter Freiheitsstrafe nahm der junge Mann sichtlich geläutert an.

