Neues Adventmarkt-Ambiente sorgte für Begeisterung

Der Englische Garten am Heldenberg war erstmals Schauplatz eines Adventmarktes. Zusätzlich wurden Alpaka Spaziergänge angeboten, ein Ensemble der Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg war für die weihnachtlichen Klänge zuständig.

Nach der Lesung in der Vinothek (v.l.): Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Dorli Draxler, Edgar Niemeczek, Else Schmidt, Sabine und Günther Brandstätter. Foto: Barbara Witzany

Am Samstag las Edgar Niemeczek in der Vinothek weihnachtliche Geschichten. Else Schmidt sorgte für die musikalische Begleitung auf ihrer steirischen Harmonika. Bürgermeister Günther Brandstätter begrüßte die Zuhörer, darunter den Landtagsabgeordneten Richard Hogl, die ehemalige Geschäftsführerin der Volkskultur NÖ, Dorli Draxler, sowie den Vortragenden. Zum Abschluss der Lesung sangen Draxler, Niemeczek und Schmidt gemeinsam.

Der Markt war an beiden Tagen hervorragend besucht, der große Parkplatz war gesteckt voll. Die Feuerwehrjugend sorgte im Teehaus für einen kleinen Imbiss. Am Vorplatz bot der örtliche Kindergarten Selbstgebasteltes zum Verkauf an. Neben Kunsthandwerk gab es auch Schmankerl zu kaufen. Nicht nur die Gäste, darunter der Gettsdorfer Ortsvorsteher Karl Hummel, sondern auch die Aussteller, wie Franz Huber aus Thern, waren vor dem Ambiente restlos begeistert.

