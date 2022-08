Steinbach kündigt Rückzug an: "Habe meine Ziele erreicht"

Werbung

Peter Steinbach ist seit 14 Jahren Bürgermeister, damit ist er der längstdienende Chef der Gemeinde. Zeit für ihn, den politischen Ruhestand anzutreten. „Ich werde im Herbst meine Amtszeit als Bürgermeister beenden“, sagt er im Sommergespräch mit der NÖN.

„Die Ziele, die ich mir zu Beginn als Bürgermeister gesetzt habe, habe ich alle erreicht“, erzählt Steinbach, für den schon bei der letzten Kandidatur klar gewesen ist, dass er etwa nach der Halbzeit sein Amt zur Verfügung stellen werde. Die Schulden der Gemeinde wurden halbiert, die Bevölkerung ist auf etwa 1.500 Einwohner angewachsen.

Zuletzt fuhr er bei den Gemeinderatswahlen mit 82 Prozent ein Top-Ergebnis für die ÖVP ein. Außerdem sei der Heldenberg laut einer WIFO-Studie die lebenswerteste Gemeinde im Bezirk. „Mit solchen Ergebnissen kann man schon aufhören“, schmunzelt Steinbach.

Generell ist er der Meinung, dass ein Bürgermeister maximal drei Perioden im Amt sein sollte. „Darum hätte ich jetzt auch aufgehört, wenn ich noch jünger wäre“, sagt der 68-Jährige. Warum? „Jeder hat seine eigenen Ziele und arbeitet danach, darum ist ein Wechsel immer gut.“

Seit Beginn der Legislaturperiode hat sich in Steinbachs Gemeinde einiges getan: Für Reihenhausanlagen wurden Spaten gestochen, bestehende wurden ausgebaut; neue Baugründe wurden in den Katastralgemeinden geschaffen; das Auffangbecken in Unterthern mit Kanalablauf bis in den Sandbach wurde geschaffen; in Großwetzdorf wurde der Spielplatz erweitert mit einer sechs Meter großen Kletterkugel und einem Flying Fox, um nur einige Beispiele zu nennen.

„Menschen sind ich-bezogener geworden“

Mit Corona konnte die Gemeinde generell gut umgehen. „Test- oder Impfstraßen sind für kleine Gemeinden nicht ins Gewicht gefallen.“ Auch finanziell sei es für die Gemeinden gut gelaufen, darum konnte vieles umgesetzt werden. Herausfordernd waren allerdings die permanenten Änderungen der Corona-Richtlinien, das war weniger für die Gemeinde als für das Ausflugsziel Heldenberg nicht immer einfach.

Was für einen Bürgermeister viel herausfordernder ist? „Dass sich die Fronten, vor allem seit Corona, sehr verhärtet haben und die Menschen viel ichbezogener geworden sind“, beobachtet der Gemeindechef. Ein klassisches Beispiel? „Wenn der Bach gemäht wird, dann werde ich von den einen geschimpft, weil das Gras schon viel zu lange war. Ein paar Meter weiter schimpft der Umweltschützer, warum überhaupt gemäht werden muss.“

Dass die Zusammenarbeit mit der Opposition auf einer vernünftigen Basis stehe, war für Steinbach immer wichtig. Gerade in einer kleinen Gemeinde werde vor allem über Dinge abgestimmt, die man ohnehin machen müsse, wie etwa Instandhaltungen. Einigkeit bestehe auch deswegen, weil für die Bevölkerung gearbeitet werde. Hier machte sich bemerkbar, dass „wir mit den Schulden extrem runtergekommen sind“. So konnten in der Gemeinde „endlich Treffpunkte“, wie Spielplätze und Parks errichtet werden.

