Telefonzelle wird zum Treffpunkt für Jung und Alt

Obfrau Sabine Brandstätter berichtete im Gasthaus Theurer in Glaubendorf über das vergangene Jahr und freute sich über die Mitgliedssteigerung von 113 auf 131 Mitglieder. Eine Änderung gab es im Vorstand. Sonja Urban löste Monika Falschlehner in der Funktion der Finanzreferentin ab. Danach präsentierte Brandstätter das Projekt der Telefonzelle, die künftig als Generationentreff und Bücherfundus fungieren soll.

Hier können sich Senioren und Kinder treffen und gegenseitig vorlesen. "Es freut mich besonders, dass wir für dieses Projekt nicht nur eine Auszeichnung bekommen haben. Eine Studentin verarbeitete unsere Aktion auch in ihrer Arbeit für die Universität", erzählte Brandstätter.

Danach wurden die Senioren für langjährige Mitgliedschaft geehrt und die Obfrau bat, Wünsche und Anregungen an den Vorstand heranzutragen, damit das Programm optimal abgestimmt werden kann. Unter den Gästen: Nationalratsabgeordnete Eva Maria Himmelbauer, Bezirksobfrau Marianne Lembacher, Teilbezirksobfrau Theresia Hofmann, Altbürgermeister Martin Landrichter und Bürgermeister Günther Brandstätter.

"Besonderer Gruß am Weltfrauentag an die Damen. Vergangenes Jahr war herausfordernd. Die Energiekosten und viele andere Themen beschäftigen uns auch heuer. Ich freue mich auf Ihren Besuch im September im Parlament“, so Himmelbauer. Und Lembacher hob das Miteinander bei den Senioren hervor: „Ich höre oft von vielen Menschen, sie fühlen sich mit 60 oder 65 Jahren zu jung für den Seniorenbund. Dann bringe ich immer das Beispiel von Heldenberg - hier ist die Obfrau um die 50 Jahre alt.“

