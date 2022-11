„Wagram & Wein4tel Weincup“: Degustation der Siegerweine

Auffällig viele Gäste vom Wagram waren Dienstagabend letzter Woche in der LPSM-Vinothek am Heldenberg anzutreffen. Warum? Weil die Siegerweine des „Wagram & Wein4tel Weincups 2022“ zur Degustation gereicht wurden.

Neun Weine, fünf aus dem Wagramer Gebiet (Bezirk Tulln) und vier aus dem Weinviertel, standen bereit. Verkostet wurde blind, die Gäste wussten nicht, welchen Wein sie im Glas haben. Mit der Hilfe von Norbert Lustig sollte die Rebsorte schließlich erkannt werden.

Um es nicht ganz so schwierig zu machen, stellte Fritz Genger, jener Ruppersthaler, der den Weincup erfunden hat, die Siegerweine vor, damit die Teilnehmer zumindest wussten, welcher Wein es sein könnte.

Lustig, der vom anonymen Alkoholiker zum namhaften Trinker aufsteigen wollte, wie der diplomierte Sommelier seinen Ausbildungsweg scherzhaft schilderte, führte durch den Abend und gab weitere Hinweise auf die Weine. Zum Einstieg wurde ein Klassiker der Region verkostet – das Team der LPSM-Vinothek schenkte den Wein übrigens aus Karaffen aus, damit nicht die Gefahr bestand, dass jemand seinen Lieblingswein schon an der Flasche erkennt –, ein Grüner Veltliner aus dem Röschitzer Weingut Schneider. Nach einem kräftigen Roten Traminer „für Erwachsene“ von Norbert Greil aus Unterstockstall gab’s eine Trinkpause, in der Schmidataler Schmankerln serviert wurden.

Der richtige Riecher war gefragt

Eine Sorte, die mit ihrer Edelsüße gut zu erkennen war, war der Goldmuskateller von Winzer Franz Groiß aus Ruppersthal. Den richtigen Riecher und Geschmack bewies der Hausherr, Heldenberg-Bürgermeister Peter Steinbach, der den achten Wein als Chardonnay identifizierte. „Er war ein Vorzugsschüler bei den Bewertungen“, informierte Lustig über den edlen Tropfen von Gerald und Andrea Diem aus Obermarkersdorf.

Und wer bis dahin nur wenige Sorten zuordnen konnte, für den war es ein Leichtes, den letzten Wein zu erkennen: Dieser war nämlich der einzige Rotwein in der Runde, gekeltert von Gisela und Norbert Bauer aus Jetzelsdorf. Ein Zweigelt, der in der „Top-Lage“, nämlich am Schatzberg wächst. „Er ist erst am Beginn seiner Reife“, attestierte der Experte dem Jahrgang 2018, der mit seinen 14,5 Volumsprozent „schlau und pfiffig“ mache, wie Lustig versicherte.

Bei einem Käsebuffet und dem einen oder anderen weiteren Kostachterl klang der Abend in der Vinothek aus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.