150.000 Kilo Trauben werden pro Tag zu Wein gemacht

„Die Trauben sind hochreif, ich bin sehr zufrieden“, sagte Ludwig Wally, als er die NÖN durch die Helenental-Kellerei führt. Der Sturm, den es zwischendurch zum Verkosten gibt, bestätigt diese Aussage. In der Röschitzer Kellerei ist Hochbetrieb: Die Trauben werden abgeladen, die Pressen und Tanks befüllt. Das Wetter und das Traubenmaterial erinnern den erfahrenen Kellermeister daran, wie er zum ersten Mal Wein gemacht hat. Das war im Jahr 1983. „Heuer schmeckt's genauso“, denkt er an die Spätlese von damals zurück.

Begonnen hat die Lesesaison am 27. September. „Bis zum 15. Oktober sind wir voll“, berichtet Vertriebsleiter Gerhard Pfaffeneder von einem ausgebuchten Kalender sieben Tage die Woche. In den tragen sich die Winzer aus Röschitz, dem Schmidatal und weiteren Regionen im Bezirk ein, um ihre Trauben abzuliefern. „Wir sind sehr zufrieden“, kann Pfaffeneder bereits nach der ersten Woche sagen. Und zwar mit der Menge, die leicht über dem Vorjahr liege („Das widerspricht allen Prognosen.“) und der Qualität („Da sind wir gewaltig über dem Vorjahr.“).

Das ist die schönste Musik, wenn der Most plätschert Ludwig Wally, Kellermeister der Helenental-Kellerei

Als die NÖN die Arbeiten beobachten durfte, fuhren die Winzer gerade Anhänger befüllt mit Grüne-Veltliner-Trauben vor. „Er ist unser Hauptprotagonist, von dem Leben wir.“ Da werden durchschnittlich 150.000 Kilo Trauben pro Tag in der Weinkellerei abgeliefert. „Gestern haben wir auch Riesling angenommen“, informiert Pfaffeneder. Diese Sorte sei aber ein absolutes Nischenprodukt der Helenental-Kellerei. „Davon verkaufen wir nur 5.000 bis 7.000 Flaschen im Jahr. Das trinkt ein g'standener Weinbauer im Jahr“, scherzt der Hollabrunner.

Die Weintrauben werden noch am selben Tag verarbeitet. Von der Abgabe bis zum Most im Tank, der dann zur Gärung weggepumpt wird, dauere es durchschnittlich vier Stunden, wie Kellermeister Wally berichtet. 150.000 Kilo Trauben pro Tag „können wir schön wegarbeiten“, erzählt Pfaffeneder. Es habe schon Tage mit 180.000 Kilo gegeben, „da wird's dann stressig“. Mehr gehe auch nicht, weil sich die Weinkellerei mitten im Ort befinde und aus Lärmschutzgründen die Traubenübernahme nur von 9 bis 17 Uhr stattfinden darf.

Mit einer Ausnahme: Wenn rote Trauben angeliefert worden sind, beginnt die Übernahme am Tag danach erst um 12 Uhr. Warum? „Wir putzen unsere Pressen und Maschinen jeden Tag. Wenn wir Rotwein übernommen haben, dann wird intensiver geputzt. Darum starten wir am Tag danach erst zu Mittag“, erklärt Pfaffeneder.

Eine solche Menge über mehrere Tage hinweg zu verarbeiten, sei nur durch eine strenge und rigorose Einteilung möglich. „Die Kooperation mit unseren Lieferanten ist hier wirklich top“, ist der Vertriebsleiter dankbar.

Die Weinlese als Volksfest? Diese Zeiten sind vorbei ...

Etwa 80 Prozent der Trauben, die ihren Weg nach Röschitz finden, werden mit Maschinen gelesen. „So ist es mir lieber“, spricht Wally von sauberem Material. „Die Qualität ist top, die Beeren sind schön und unbeschädigt und schon gelöst von den Stielen.“

Auch die Winzer bevorzugen die Lese mit der Maschine, da sie weniger Zeit und Personal in Anspruch nimmt. „Eine Lese wie früher, wo's noch ein Volksfest war, gibt es heute nicht mehr“, spricht Pfaffeneder ebenfalls von veränderten Bedingungen. Einer, der seine handgelesenen Trauben ablieferte, war Herbert Haas aus Grafenberg. „Es sind sehr schmale Zeilen, darum müssen wir mit der Hand lesen“, erklärt der Weinbauer und teilt gern seine süßen Trauben zum Verkosten aus.

Wally, der seit 40 Jahren Wein keltert, gefällt der Trubel in der Weinkellerei, denn er weiß, dass fast jeder Handgriff sitzt: „Ich kann mich auf jeden Mitarbeiter verlassen.“ Und dennoch genießt er die wenigen ruhigen Minuten, wenn gerade kein Winzer seine Trauben in die Presse - 10.000 Kilo sind in zehn Sekunden abgeladen - lädt: „Das ist die schönste Musik, wenn der Most plätschert.“