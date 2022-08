Bezirk Hollabrunn: Rotes Kreuz bittet zum Kurs für Rettungssanis

Werbung

In der Bezirksstelle Ziersdorf würde sich Leiter Markus Hofmann etwa auch über Unterstützung beim Aufstellen von Pflegebetten, der Installation und Wartung von Rufhilfegeräten oder beim Jugendrotkreuz freuen.

Die Verantwortlichen würden sich freuen, wenn noch mehr Freiwillige die Rotkreuz-Jacke überstreifen. Foto: Rotes Kreuz

„Sich freiwillig zu engagieren, soll nie Zwang sein oder aus Gründen wie einem Pluspunkt im Lebenslauf passieren. Wer jedoch gerne für andere einsteht, Menschen in Notsituationen unterstützen und Teil eines Teams sein möchte, ist bei uns an der Bezirksstelle herzlich willkommen“, betont Hofmann, der für weitere Infos als Ansprechpartner zur Verfügung steht (markus.hofmann@n.roteskreuz.at oder 0664/6214726).

Aufgaben nicht ohne Freiwillige zu meistern

In Österreich leisten 46 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren in irgendeiner Form Freiwilligenarbeit, ein nicht unermesslicher Teil davon bei Blaulichtorganisationen. Für das Rote Kreuz Ziersdorf sei freiwilliges Engagement unverzichtbar, so Hofmann – aber nicht selbstverständlich.

„Nur durch eine Kombination aus hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeitern lassen sich die Versorgung von Patienten im Rettungs- und Krankentransportdienst sowie die Aufgaben in den Gesundheits- und Sozialen Diensten meistern.“

