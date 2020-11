Ein direkter Abtransport durch die Saria GmbH (Tierkörperbeseitigung) war aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter der Feuerwehr wurde ein Trupp im Stall positioniert, um das Pferd unter der Leitung von Veterinärmediziner Christoph Peterbauer zu bergen und an eine von den Besitzern festgelegte Stelle zu bringen.

Nach zwei Stunden konnten die FF-Kräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.



Hintergrund:

Tierarzt Christoph Peterbauer ist Ausbildner für technische Großtierrettung und Katastrophentierschutz in Österreich. Mit der Animal Rescue Academy bietet er Kurse, Übungen und Weiterbildungen für Feuerwehren und Laien zur effizienten Rettung von Großtieren in Zwangslagen an.