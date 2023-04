Liederabend im Ravelsbacher Jugendstilsaal war voller Erfolg

Im Konzertprogramm fanden sich unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart („Reich mir die Hand“, „Voi che Sapette“), Eduardo di Capua („O Sole mio“), Carl Millöcker („Gehen wir in den Garten“) und Emmerich Kalman („Einmal möcht ich wieder tanzen“). Auch Oscar Strauss („Ein Schwipserl möcht ich haben“) und Johann Strauss („Im Feuerstrom der Reben“) durften nicht fehlen.

Sopranistin Helga Leidenfrost war mit Tenor Ferdinand Kickinger, Bariton Klaus Dachsberger sowie Tochter und Sopranistin Helga Leidenfrost jun. auf der Bühne zu hören - allesamt begleitet von Mami Teraoka am Klavier und unter der musikalischen Leitung von Ester Font-Bardolet.

Kurt Leidenfrost fungierte als Sprecher bei diesem wunderbaren Konzertabend. Er las den Brief eines Italieners vor, der 1920 an ein „Fräulein aus Ravelsbach“ geschrieben worden war. Eine ganz große Bedeutung hatte das Lied „Guten Morgen“ von Gottfried von Einem. Der Komponist, der seine letzten Lebensjahre in Oberdürnbach verbrachte und dort auch - im Juli 1996 - verstarb, war ein guter Bekannter des Ravelsbacher Mediziners Wolfgang Schützner, der 2018 im 99. Lebensjahr verstarb. Nur drei Tage nach dem Liederabend, den seine Tochter Helga Leidenfrost auch damals organisiert hatte.

