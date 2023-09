„Alles bleibt anders“ und das Mühlenfest sowieso

Ab 23. September um 20 Uhr geht's in die Herbstsaison in der Kulturmü'µ. Und damit der Abschied vom Sommer nicht so schwerfällt, hält das Programm als Auftakt was zum Lachen bereit. Pepi Hopf - Kulturmü'µ-Wiederholungstäter - schaut mit seinem aktuellen Programm „Alles bleibt anders“ vorbei. Der erklärte Anspruch dabei: „Ein Mann erklimmt die Bühne, um die Welt ein Stück besser zu machen.“ Angesichts multipler Krisen, bei denen man gar nicht mehr weiß, wovor man sich als Erstes fürchten soll, tun zwei Stunden Lachen sicher gut.

Natascha und David Hecher, Clara Loiberspeck und Joachim Scheidl sind vier Musiker aus Niederösterreich, die sich zu einer alternative Pop- & Jazz-Gruppe geformt haben und sich geheimnisvoll „T I L I A“ nennen. Am 7. Oktober um 20 Uhr kann man in die musikalische Welt des Quartetts eintauchen. Dessen kreativ-musikalische Klanggestaltung steht in engem Zusammenspiel mit starken Botschaften und mit den Songs werden oft auch konstruktive Antworten in den Raum geworfen.

Bernhard Scheiblauer, Sarah Metzler und Sigrid Horn - die drei Musiker von „SarahBernhardt“ strahlen grundsätzlich Optimismus aus, scheuen aber auf der Bühne auch vor Tragischem nicht zurück. Foto: SarahBernhardt

„Poetisch zeichnet jedes Lied für sich ein kleines Universum“: Solche und ähnliche Komplimente bekommen die drei Musiker der Formation „SarahBernhardt“ öfter mal zu hören. In der Kulturmü'µ werden sie am 20. Oktober um 20 Uhr feinsinnig und unprätentiös mehrstimmige Dialekt-Chansons voller Leichtigkeit und Sehnsucht zelebrieren. Ihre musikalischen „Kippbilder“ lassen dabei sowohl eine komische als auch eine tragische Lesart zu.

Das 26. Mühlenfest am 25. Oktober ab 20 Uhr rundet das Herbstangebot ab und lockt mit Herzerwärmendem: „Nehmen Sie sich Zeit, um die vom Alltag abgewetzten Schonbezüge unserer Seelen durch Lachen aufzufrischen.“ Der Kabarettist Blözinger macht seinem Publikum dieses Angebot und meint es ernst mit der Zeit. Denn sie ist sein Thema im gleichlautenden Programm. „Zeit ist relativ, Zeit ist komisch und manchmal grausam. Sie verschlingt alle bis auf die Träumer und die Verrückten.“