Kino im Keller: „Gut, dass wir reserviert haben“

Kinder, wie die Zeit vergeht, könnte man angesichts des Filmabends im Breindl-Keller, der die kleine Veranstaltungsreihe Kunst und Kultur im Keller abrundete, ausrufen. Denn 23 Jahre ist es bereits her, dass der erste Krimi aus Alfred Komareks Feder, „Polt muss weinen“, unter anderem in Alberndorf verfilmt wurde. Der Attraktivität hat die Zeit keinen Abbruch getan, weswegen auch ganz schön was los war in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn.

Das Dienstrad ist in die Jahre gekommen, der Polt nicht

Vorher gemütlich ein Achterl und eine kleine Jause und dann ab in den Weinkeller von Manfred Breindl, der an diesem Abend ein Kino war. Angesichts des gegebenen Andrangs äußerte so mancher ein erleichtertes „Gut, dass wir reserviert haben“. Für einen Gast war auf jeden Fall reserviert, nämlich für Herbert Krautwurm, der immer wieder als Double von Erwin Steinhauer in den Verfilmungen auftaucht. Stilecht kam er mit dem Original-„Dienstrad“ - na ja, mitgebracht hatte er's zumindest. Größeren Belastungen hält das Rad nicht mehr stand.

Krautwurm erinnert sich gern an seine „Filmkarriere“ bei der Krimiserie. Damals war es für ihn das erste Mal vor einer Kamera und er ist dem Polt treu geblieben - ihn gibt's nur als Polt. So verfolgten er und ein restlos gefülltes Auditorium Polts ersten Fall. Es geht um einen Stinkstiefel, dem keiner im Dorf eine Träne nachweint, als er eines Tages durch einen „Unfall“ ums Leben kommt. Tränen flossen nach dem Film maximal deswegen, weil die letzte Klappe der Serie für immer gefallen ist.