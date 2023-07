Ein Herz für Brustkrebs-Patienten in Hollabrunn

Die Klinikleitung des Landesklinikums Hollabrunn freut sich sehr über diese wunderbaren Geschenke einer Patchworkgruppe: „Ein riesengroßes Dankeschön für diese großzügige Menge an Herz-Kissen, die wir bereits in den vergangenen Jahren und auch bei der letzten Lieferung wieder in Empfang nehmen durften“, sagt Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger. „Wir möchten diese einzigartige Unterstützung vor den Vorhang holen. Die Kissen, die in unzähligen Stunden in liebevoller Handarbeit hergestellt werden, werden uns stets unentgeltlich zur Verfügung gestellt.“

Die Herz-Kissen präsentieren sich in wunderschönen Farben und ansprechenden Mustern. Das gynäkologische Team händigt die Pölster, welche zur Symptomlinderung unter dem Arm getragen werden können, im Bedarfsfall an Betroffene aus. Diese Handarbeiten sind waschbar und haben beiliegend ein Kärtchen mit einer Beschreibung und empathischen Worten.

Bei der jüngsten Spende berichtete die Gruppe darüber, dass diese Kissen etwas Besonderes sind: Denn die verwendeten Stoffe stammen aus dem Nachlass der verstorbenen Handarbeitskollegin Gerti, die sich über diese Nutzung sehr freuen würde.