Mancherorts treiben Herzensbrecher ihr Unwesen. Nicht so in Breitenwaida: Rund um Hollabrunns größte Katastralgemeinde werden Herzen, die in Wiesen gemäht wurden, gesichtet. Ein NÖN-Leser war nach der ersten Sichtung mit der Drohne unterwegs und konnte bald ein weiteres herzförmiges Fundstück sichten. Die Herzen sind stets schön eingerahmt.

Wer hinter diesen Liebesbotschaften steckt, für wen sie bestimmt sind und ob es noch mehr davon gibt, ist bisher nicht bekannt. Vielleicht findet sich noch die ein oder andere Liebesbotschaft oder gar der Mäh-Künstler.