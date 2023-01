Manfred Frey erzählt von „Schmankerl“ über den Papst

„Es war eine ganz besondere Atmosphäre, als er den Raum betreten hat. Wir, meine Frau und ich, haben den Atem vor lauter Spannung und Erwartung angehalten.“ Manfred Frey erinnert sich noch ganz genau an die Situation, als er Papst Benedikt XVI. persönlich treffen durfte. Mit der NÖN teilt er seine Erinnerungen an Joseph Ratzinger, dessen Begräbnis am 5. Jänner stattfand.

Es war im Mai 2005, nur wenige Wochen, nachdem Ratzinger zum Papst gewählt worden war, „als ich in einer Audienz persönlich mit ihm sprechen durfte“. Frey, der damals Vizepräsident der Nationalbank war, gehörte einer österreichischen Delegation an, die dabei sein durfte, als Georg Ratzinger, der Bruder des damaligen Papstes, das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse im Vatikan überreicht bekam.

„Georg Gänswein, der Sekretär des Papstes, hat uns erzählt, dass er zu ihm im Lift gesagt hat: Eure Heiligkeit, heute sind Sie nicht im Mittelpunkt“, lacht der Hetzmannsdorfer bei dieser Erinnerung. Schmunzeln muss er auch, wenn er die Fotos von damals betrachtet: „Schauen Sie sich die Geste meiner Frau an, da erklärt sie ihm etwas“, hält der 82-Jährige ein Bild in der Hand, das seine Gattin Marianne im Gespräch mit dem Heiligen Vater zeigt. Frey selbst sprach mit Benedikt XVI. über den Tannhäuser, eine Oper von Richard Wagner. „Ich hab‘ zu ihm gesagt: ,Tannhäuser ist ungesühnt von Rom weggegangen, aber ich geh‘ gestärkt von Rom nach Hause.‘“

Ein „großes Schmankerl“ ist dem letzten Präsidenten der Finanzlandesdirektion ebenfalls in Erinnerung geblieben: „Bei einer Jause in der Botschaft saßen wir neben der Haushälterin von Georg Ratzinger. Da haben wir natürlich vieles erfahren“, lacht Frey.

Bruder des Papstes stellte Telefon aus

Als Joseph Ratzinger am 19. April 2005 zum Papst gewählt worden war, belagerten Journalisten Georg Ratzinger, der ebenfalls Priester war, um ein Statement von ihm zu erhalten. „Weil der Ansturm so groß war, haben sie das Telefon abgestellt“, schildert Frey die Erzählung. Erst gegen 23 Uhr wurde es wieder eingeschaltet. Warum? „Sie haben sich gefragt: Aber was ist, wenn uns die Heiligkeit erreichen will?“

Frey ist sehr froh, dass er Ratzinger kennenlernen durfte. „Er war eine gewinnende Persönlichkeit und sehr fromme Person. Sicher der größte Theologe unserer Zeit.“ Der Hetzmannsdorfer hat das Leben und Wirken des Heiligen Vaters verfolgt, auch dann noch, als er bereits als Papst zurückgetreten war.

„Er war ein ganz großer Geistlicher und hatte eine außergewöhnliche Ausstrahlung“, ist Frey noch 18 Jahre nach dieser persönlichen Begegnung beeindruckt. Und darum schließt sich der 82-Jährige all jenen an, die eine „santos subito“ des ehemaligen Oberhaupts der katholischen Kirche fordern; also eine möglichst rasche Heiligsprechung.

