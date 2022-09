Heufurther Feuerwehr feierte 70 Jahre

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Im Gasthaus Setzer fand am 5. Jänner 1951 die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Ein Festakt am vergangenen Samstag erinnert nun – mit Pandemie-Verspätung – an das 70-jährige Bestehen der Wehr in der kleinen Hardegger Katastralgemeinde. Schade war, dass Gründungsmitglied Johann Ziegler aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feierstunde teilnehmen konnte.

Kommandant Reinhard Scheichenberger ging auf die größten Ereignisse in der jahrzehntelangen Geschichte der Wehr ein. „Große Freude herrschte im September 1994, wo unser erstes motorisiertes Einsatzfahrzeug angekauft wurde“, berichtete der FF-Chef und hieß die damalige Fahrzeugpatin Maria Setzer als Ehrengast willkommen. Dazu zählten auch Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, Bürgermeister Fritz Schechtner mit seiner Stadtamtsdirektorin Margit Müller, die Feuerwehroffiziere Wilfried Kargl, Christian Lehninger, Erhard Neubauer, Andreas Schwingl, Josef Baumeister und Gerhard Schmelzenbart.

Nach den Festreden erhielten Maria und Franz Setzer ein Verdienstzeichen, Helmut Machacek die Florianiplakette und Günther Glück eine Florianistatue überreicht. Feuerwehrmann Michael Bazala erhielt das Ernennungsdekret zum Feuerwehrtechniker.

Einen besonderen Applaus erhielt Günther Glück außerdem für die Festschrift, für die er verantwortlich zeichnete. Abschließend sorgte die Waldviertler Grenzlandkapelle bei einem Dämmerschoppen für Stimmung in der Festhalle.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.