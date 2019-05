Bereits das erste Auftragswerk des Festival Retz, „Judas“ von Christoph Ehrenfellner und dessen Uraufführung 2017 waren ein Wagnis. Aber offenbar ein derart ermutigendes, dass das Team um Intendant Alexander Löffler bereits zwei Jahre später - also heuer - wieder mit einer Uraufführung aufwartet.

Seine Weltpremiere wird die Auftragskomposition des Landes Niederösterreich, „Maria Magdalena“ von Wolfram Wagner, am 4. Juli in der Stadtpfarrkirche St. Stephan feiern. Der Komponist und seine Librettistin Monika Steiner, die auch als Regisseurin fungiert, folgen in ihrem Stück abseits aller Spekulationen der Spur der Evangelien und machen sichtbar, dass die zentralen Momente der christlichen Heilslehre untrennbar mit der Figur Maria Magdalenas verbunden sind. Am 7. Juli hält Dechant Clemens Beirer begleitend einen theologisch-philosophischen Vortrag zu „Maria Magdalena“.

Grenzüberschreitend der Grenzöffnung gedacht

Das Jubiläum „30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs“ wird in grenzüberschreitender Partnerschaft mit dem Musikfestival Znojmo am 11. Juli mit einem großen symphonischen Konzert in Znaim gefeiert, bei dem neben Werken von Antonin Dvořák und Erich Wolfgang Korngold zwei symphonischen Dichtungen von Christoph Ehrenfellner und Lukaš Sommer über den Grenzfluss Thaya zur Uraufführung kommen.

Zwei Tage später, am 13. Juli, wird es in Retz einen musikalisch-literarischen Festakt mit Podiumsdiskussion geben, bei dem die Autoren Radka Denemarkoá, Reinhard Jirgl und Pavel Kohout gemeinsam mit prominenten Vertretern aus Politik und Gesellschaft über die vergangenen Ereignisse diskutieren.

Ebenfalls eine Novität stellt ein neuer Konzertreigen des Festivals Retz dar. Erstmals finden heuer in allen Gemeinden des Retzer Lands Veranstaltungen des Festivals statt, wodurch sich „der kulturelle Reichtum einer ganzen Region, Schlösser, Kirchen, Klöster und Landschaft gemeinsam mit erstklassigen Konzertdarbietungen zu einem Erlebnis für alle Sinne verbindet“, wie es Intendant Alexander Löffler bei der Programmpräsentation im Wiener Café Landtmann nebst dem Burgtheater ausdrückte.

Im prallen Festival-Kalender von 8. Juni, beginnend mit der „Ouverture spirituelle“ zu Pfingsten, bis zum 21. Juli darf sich das Publikum auf einen Veranstaltungsreigen mit mehr als 50 Aufführungen von höchster Qualität an historischen Spielstätten dies- und jenseits der österreichisch-tschechischen Grenze freuen. -cp-