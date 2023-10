„Belebter denn ja“: Kürbisfest in den Startlöchern

Am Retzer Anger und in der Zellerndorfer Kellergasse „Maulavern“ bleibt am letzten Oktober-Wochenende für Kürbisliebhaber kein Wunsch offen. Winzer und Feststände verwöhnen die Gäste mit Kürbisspezialitäten und allerlei regionalen Schmankerln bei stimmungsvoll dekoriertem Ambiente.

„Belebter und abwechslungsreicher denn je wird das heurige Kürbisfest in Retz,“ verspricht Organisator und Tourismus-Stadtrat Daniel Wöhrer. Erstmals dient nämlich der begrünte Anger in der Retzer Altstadt als kompakter Schauplatz für das lustige Kürbis-Treiben. Premiere feiert auch die große Open-Air-Bühne, die die „MarchViertler“ und die „Wilden Kaiser“ akustisch einweihen werden. Weitere renommierte Bands und Musikkapellen aus der Region und der beliebte Kürbisfestumzug am Samstag ab 15 Uhr ergänzen das Programm. „Und für Kinderprogramm inklusive Hüpfburg und Kinderschminken ist natürlich an beiden Festtagen gesorgt,“ verspricht Wöhrer.

„Regionalität und Qualität sind uns im Weinviertel besonders wichtig, denn die Produkte aus dem Retzer Land sind weit über die Grenzen Niederösterreichs bekannt“, betont Landtagsabgeordneter Richard Hogl. Das junge Kürbisprinzenpaar Katrin und Matthias rührt schon seit Monaten kräftig die Werbetrommel. „Es ist eine große Ehre, meine Heimatstadt auf diversen Veranstaltungen und Messen zu repräsentieren,“ berichtet Katrin Swoboda von ihren Werbeeinsätzen.

„Retz und Zellerndorf liegen direkt an der Nordwestbahn – einer klimaschonenden Anreise steht somit nichts im Wege“, ergänzt der Tourismus-Stadtrat. Besucher können die Tickets für das Retzer und Zellerndorfer Kürbisfest online beziehen, womit ein rascher Zugang zum Festgelände ermöglicht werde. Wöhrer verweist darauf, dass das Retzer Land viele Ausflugsziele bietet - etwa den Retzer Erlebniskeller, die Retzer Windmühle, die zahlreichen Kellergassen oder den Reblaus-Express, einen historischen Genusszug, der das Wein- mit dem Waldviertel verbindet. Es lohne sich, neben dem Besuch am Kürbisfest auch die Region zu erkunden.

Infos und Tickets für Retz und Zellerndorf online unter www.kuerbisfest.at oder in der Gästeinfo Retzer Land, Hauptplatz 30, 2070 Retz.

Retz: 28. und 29. Oktober, Zweitageskarte 12 Euro (Vorverkauf 11 Euro), Tageskarte 8 Euro (Vorverkauf 7 Euro).

Zellerndorf: 28. Oktober, Tageskarte 5 Euro.