Energiekosten explodieren: „Wenn's nicht mehr geht, sperren wir zu“

Hollabrunns Wirtschaftskammer-Obmann Alfred Babinsky hat einen dringenden Appell formuliert, dass sämtliche angekündigten Energiehilfen umgehenden bei den Betrieben ankommen müssen, sonst werde es viele bald nicht mehr geben. Die Mehrkosten von Energie und weiteren Zusatzbelastungen könnten nicht zur Gänze an die Kunden abgewälzt werden. Es gebe Wege, etwa einen Vorschuss, um rasch und unbürokratisch zu helfen.

Die NÖN fragte bei Unternehmern im Bezirk nach, die hart zu kämpfen haben. Dazu gehört etwa Bäckermeister Eduard Kosch aus Pernersdorf. „Es gab zwar Unterstützung für Strom und Gas, aber nicht für Heizöl“, sagt er. Das Problem sei, dass gerade kleinere Betriebe oft auf Heizöl als Energiequelle zurückgreifen. Die Bedarfsanalyse für die Förderungen habe das offensichtlich vergessen. Als besonders erschwerend sind zudem die Teuerungen am Rohstoffsektor dazugekommen, wie bei Mehl, Backmitteln, Molkereiprodukten und vor allem auch bei Fetten, die man beispielsweise zum Krapfen-Backen benötigt.

„Können Preissteigerung nicht 1:1 weiterverrechnen!“

Hier habe sich der Preisanstieg zwischen 15 und 100 Prozent bewegt. „Wir können die Preissteigerung unseren Kunden nicht 1:1 weiterverrechnen“, bestätigt Kosch – wie das hingegen bei Energieproduzenten durchaus üblich sei. „Wenn wir das machen, dann müssten wir ein Kilo Brot für 20 Euro anstatt für 4,40 Euro verkaufen“, hat sich der Bäcker errechnet. „Aber dann würde keiner bei mir noch Brot kaufen.“

Würde er den Preisanstieg 1:1 an seine Kunden weitergeben, müsste der Pernersdorfer Bäckermeister Eduard Kosch für einen Laib Brot 20 Euro verlangen. Foto: Erwin Wodicka

Er und viele andere Selbstständige fragen sich, warum man in Österreich nicht auch – wie in Deutschland – einen Preisdeckel einführt: „Hier wird die Kuh so lange gemolken, solange sie Milch gibt. In diesem Fall ist die Kuh der Steuerzahler.“

„Wir haben alle gehofft, dass wir rascher Unterstützung bekommen“, spricht die Hollabrunner Gastronomin Birgit Reisinger von Gaskosten, die sich verfünffacht haben, die Stromkosten haben sich verdreifacht. Mehrkosten: 35.000 Euro im Jahr. „Das Geschäft läuft gut, wir haben eine gute Auslastung, darüber bin ich froh“, sagt sie. Doch auch die Lebensmittelpreise sind gestiegen und können „nur minimal“ an die Gäste weitergegeben werden.

„Ich renn' immer und dreh' das Licht ab“

Dabei denkt sie etwa ans Bier. „Das wird vier Mal im Jahr teurer und immer nur um so viel, dass du dir als Wirt denkst: Das geht schon noch.“ Außerdem mache es keinen Sinn, wenn sie das Krügerl um sechs Euro verkaufen würde. „Das kauft ja keiner.“

Fast eine halbe Million Euro muss der Schlachthof Gantner in Hollabrunn im Jahr mehr für Strom und Gas bezahlen. Foto: NÖN

Zu sparen hat sie begonnen, als sie im Vorjahr ihren neuen Energie-Vertrag abgeschlossen hat. Um Stromspitzen zu vermeiden, schaltet sie ihre Öfen alle Viertelstunden kurz ab. „Ich hab‘ auch einen Kühlraum abgeschaltet.“ Reisinger spart da, wo auch Private sparen: „Ich renn' immer und dreh‘ das Licht ab und bin froh, dass mein Personal hier auch so gut mitmacht. An der Heizung können wir nicht sparen, dann frieren die Gäste.“ Was sie sich von der Politik wünscht? „Dass es endlich g’scheite Lösungen gibt.“

Kosten für Strom und Gas verursachen 450.000 Euro Mehrkosten

Noch härter trifft‘s den Schlachthof Gantner in Hollabrunn: „Wir fallen komplett raus aus dem Fördersystem, bekommen keinen Euro“, schnauft Alt-Chef Johann Gantner. Der Strom verursacht jährliche Mehrkosten von 300.000 Euro, das Gas 150.000 Euro. Steigerungen bei Diesel, CO2 – ab April sollen hier 270 statt 150 Euro pro Tonne fällig sein – und Gehältern kommen noch dazu. „Gleichzeitig fliegen Minister eine 50-Kilometer-Strecke nach Bratislava“, schäumt der Unternehmer und ist vor allem auf Umweltministerin Leonore Gewessler schlecht zu sprechen.

Reinholen kann man die Mehrkosten also nur bis zu einem gewissen Grad bei den Kunden, die Konkurrenzfähigkeit sinkt. Wie lange das gutgeht? „Wenn‘s nicht mehr geht, sperren wir zu“, ist Gantner längst desillusioniert. Bei Supermärkten müsse man hingegen wochenlang um einen einzigen Cent streiten. „Das sind 100 Euro bei zehn Tonnen. Aber die lassen sich vorher lieber eine Blutblase stechen“, ärgert sich der Schlachthof-Chef genauso wie über die Fördervergabe bei Photovoltaik-Anlagen: „Wir haben weitere 200 kW eingereicht. Doch den Zuschlag bekommen die, die wenig Förderung wollen.

Billigeres Fleisch aus Spanien überschwemmt den Markt

Und er erinnerte nicht zuletzt an das Russland-Embargo von 2016. „Den Schaden hatte damals nicht der Russe, sondern die Bauern haben die Milch in den Kanal geschüttet und die Äpfel in die Biogasanlage.“ Der Export sei weniger geworden, umgekehrt schütte etwa Spanien den Markt voll mit Fleisch, das um 30 bis 40 Cent billiger ist. „Da können wir nicht mehr konkurrieren.“ Im Inland helfe immerhin noch das AMA-Siegel, die Absätze auf gutem Niveau zu halten, erklärt Gantner.

Der Unternehmer würde übrigens auch gerne seine Frühstückspension in Suttenbrunn forcieren. Doch es sei schwer bis unmöglich, derzeit Personal dafür zu finden. „Bei den Fleischern geht’s, bei Chauffeuren und Bedienung ist es schon sehr, sehr schwierig.“

