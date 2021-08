In Hollabrunn dürfte ein Betrüger unterwegs sein. Ein junger Mann erbettelt Geld unter Vortäuschung falscher Tatsachen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Eine 79-Jährige hat am Freitag diesbezüglich Anzeige erstattet. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hollabrunn, Tel. 059133-3410, erbeten. Allfällige weitere Geschädigte mögen sich ebenfalls mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

Freitagfrüh hatte der junge Mann von der 79-Jährigen 100 Euro erbettelt. Er hatte der Polizei zufolge angegeben, dass er Syrer sei und in einem Pflegeheim in Hollabrunn zu arbeiten beginne. Geld brauche er, weil er an seine Wohnadresse nach Reichenau fahren wolle. Der junge Mann, der sich "Jakob" nannte, versprach zudem, die 100 Euro zurückzugeben und in den Briefkasten der Frau zu werfen.

Weil ihr Zweifel kamen, erkundigte sich die 79-Jährige nach ihrer Heimkehr im Pflegezentrum. Dort hat sie laut Polizei erfahren, dass es schon mehrere solche Nachfragen gegeben habe. Daraufhin erstattete die Frau die - bis dato einzige - Anzeige. Der junge Mann soll etwa 25 Jahre alt sein. Er trug u.a. einen grauen Pullover, Jeans und eine schwarze Kappe.