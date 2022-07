Bezirk Hollabrunn: Strohhut auf, viel trinken!

Werbung

Die anhaltend hohen Temperaturen machen vielen zu schaffen. Die Menschen lechzen nach Abkühlung. In den Bädern des Bezirks garantieren die Becken angenehme Temperaturen. „Der Andrang ist natürlich aufgrund der Witterung sehr groß und das Bad ist wirklich gut besucht“, berichtet Karl Schörg, Betriebsleiter im Freibad Hollabrunn. Überfüllt sei es aber nicht.

Durchaus könnte sich Schörg vorstellen, dass es ein Rekordsommer für das Freibad wird. „Wenn die Hitzewelle noch so weitergeht, schaut es richtig gut aus.“ Und: Bei so großen Besucherzahlen werde die Sicherheit immer wichtiger. Die Bademeister seien speziell angewiesen, das Geschehen in den Becken zu beobachten, betont Schörg.

„Besonders für die älteren Leute, die Kranken und die Kleinkinder sind die heißen Temperaturen anstrengend“, erklärt indes die praktische Ärztin Helga Öller aus Haugsdorf. Die Hitze könnte zum Kollaps führen, daher ist reichliches Trinken sehr wichtig. Typische Beschwerden seien Schwitzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. „Man sollte schauen, dass man die Wohnung kühlt und in der Nacht lüftet“, sagt Öller. Ein Besuch im Bad oder einfach nur ein Fußbad zu Hause helfe schon viel.

Waldbrandgefahr steigt

Die Feuerwehren im Bezirk rüsten sich aufgrund der Hitze und Trockenheit derzeit für Wald- oder Flächenbrände. „Wenn es so trocken und heiß wie jetzt ist, dann ist ein erhöhtes Einsatzaufkommen auf jeden Fall zu erwarten“, meint Wolfgang Thürr, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Die FF Hollabrunn hat auf ihrer Website bereits eine Hitzewarnung veröffentlicht. Dort sind einige Tipps zur Bewältigung der Hitzewelle und Maßnahmen, um Waldbrände zu vermeiden, zu finden.

Im Bezirk selbst sei das Waldbrandrisiko erhöht bis hoch. „Vom Verband gibt es seit einigen Jahren eigene Förderungen und Ausbildungen in Richtung Waldbrand“, erzählt Thürr. Die FF Mühlbach am Manhartsberg hat sogar ein eigenes Waldbrandfahrzeug. Und es sollen noch weitere im Bezirk hinzukommen. Außerdem sei man bemüht, dass es diesbezüglich zu vermehrten Ausbildungen in den Feuerwehren kommt.

„Die Blätter der Bäume im Nationalparkwald zeigen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine offensichtlichen Trockenschäden“, erzählt die Sprecherin des Nationalparks Thayatal, Bernadette Lehner. Hier werden immer wieder Initiativen gesetzt, um den Wald zu schätzen, wie die „Taschenbecher-Aktion“, damit Zigaretten nicht achtlos weggeworfen werden.

„Zusätzlich gibt es Faktoren, wie feuchtigkeitsspeicherndes Totholz, die einen Beitrag zu einem günstigen Mikroklima leisten“, sagt Lehner. Daher ist die Temperatur im Nationalpark angenehmer. Besonders das schattige Kajabachtal lädt zu Spaziergängen ein. Aber auch Abendangebote wie die Wildkatzennachtwanderungen sind beliebt.

Jede Menge Mineralwasserflaschen werden indes in der Straßenmeisterei ausgegeben, wenn die Arbeiter in der Gluthitze auf der Baustelle schwitzen. „Strohhüte tragen und Rücksicht nehmen aufeinander, öfter Trinkpausen machen“, ist für Straßenbauabteilungschef Wolfgang Dafert ein Credo.

In den Baucontainern drehen sich Ventilatoren, damit sich die Arbeiter zurückziehen können. In den Kinderschuhen stecken noch die Versuche, diese Container mit Photovoltaik zu kühlen.

