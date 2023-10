Was für ein Käse! Retzer sind Bundessieger

Die beiden Jugendlichen gingen beim Bundeswettbewerb in Biedermannsdorf als Siegerteam hervor. Zwei Tage lang wurden sie geprüft, gefragt, präsentierten und arbeiteten intensiv und äußerst harmonisch im praktischen Teil zusammen. „Es waren intensive zwei Tage, doch der Erfolg gibt uns recht“, meinte die überglückliche Siegerin Emilie Dachsberger nach der Preisverleihung.

Der Wettbewerb besteht aus einem schriftlichen Prüfungsteil, einem sensorischen Teil sowie einem praktischen Prüfungsteil. Jedes Schulteam durfte zwei Käse mitbringen, welche in der Auswahl am Käsewagen präsentiert werden durften. Zusätzlich mussten die besten vier Teams ihr Wissen auf der Bühne vor einer vierköpfigen Fachjury unter Beweis stellen. So konnte sich auch das Publikum vom Können der besten Käsekenner überzeugen.

Julian Walter hatte doppelten Grund zur Freude: Er erreichte am Vorabend beim Wettbewerb „Cheese in Motion” den zweiten Platz.

Stolz auf den Erfolg zeigten sich nicht nur Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner und Fachvorstand Jürgen Kirchner, sondern auch Hannelore Schneider, die seit Jahrzehnten als Käsekenner-Ausbilderin engagiert ist und auch Emilie und Julian trainierte. „Es ist enorm, welches Wissen sich die beiden angeeignet haben und mit wie viel Ehrgeiz sie die gestellten Aufgaben bewältigt haben”, lobte sie.

Hintergrund: